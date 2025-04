Zbliżają się kolejne święta, kolejna ważna uroczystość. Jak trudno jest okazać bliskim, jak są dla Ciebie ważni i wyjątkowi!

Kiedy nadchodzą takie niezwykłe chwile, zastanawiasz się, co wysłać: może gustowny prezent, a może bukiet kwiatów… Ale już za chwilę nadchodzi refleksja: Czy prezent będzie odpowiedni? Czy kwiaty będą piękne?

Wreszcie postanawiasz wysłać kartkę! Idziesz do sklepu, stajesz przed regałami z kartkami okolicznościowymi i ogarniają Cię wątpliwości, bo przecież tam jest pełno kartek, ale wszystkie są takie same. A Ty potrzebujesz takiej niepowtarzalnej, jak wyjątkowa jest osoba, dla której pragniesz ją kupić. Czujesz się bezradny. Wyobrażasz sobie, jak osoba, której wyślesz życzenia się ucieszy, że o niej pamiętasz.

Oczami wyobraźni widzisz, jak obdarowany wyjmuje ze skrzynki list zaadresowany Twoją ręką, jak się uśmiecha. Sięga po nożyk do otwierania listów, rozcina kopertę i wyciąga kartkę…, ale w tym momencie stwierdzasz, że ta kartka nie wyraża niczego poza standardowymi życzeniami, że jest taka przeciętna i zwykła. Przechodzi Ci przez głowę, że pewnie w innych sklepach są takie same. A przecież osoba, której pragniesz ją wysłać jest wyjątkowa, dlatego nie zasługuje na kartkę jedną z wielu.

Jaka powinna być więc ta wyjątkowa kartka? To kartka jedyna i niepowtarzalna, zrobiona z myślą o Tobie i Twoich Bliskich…

Wśród tych dylematów pomyśl o mnie. Jestem wyjątkowa! Dlaczego? Od momentu zaprojektowania do chwili, kiedy staję się pełnowartościową kartką, projektant myśli o osobie, której będę sprezentowana. Dobiera odpowiednie materiały, najwyższej jakości papiery i kalki, odpowiednie kolory i szerokości tasiemek, starannie przygotowuje kwiatki i inne elementy a to wszystko uwieńcza odpowiednim tytułem. Musisz wiedzieć, że wykonując mnie własnoręcznie, wkłada we mnie również cząstkę swojego serca, dzięki temu jestem jeszcze piękniejsza i rozweselam świat.

Dlatego uśmiechnij się i wyślij mnie bliskiej osobie jako dar serca, a jeżeli nie wiesz gdzie mnie znaleźć to wpadnij na www.decostyl.eu

Serdecznie Cię pozdrawiam

– Twoja Kartka Świąteczna Ręcznie Robiona