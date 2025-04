Gra kamienna twarz to świetna rozrywka dla całej rodziny. Jej zasady są bardzo proste: wystarczy zachować tzw. poker face

Kamienna twarz to gra rodzinna, którą czasem nazywa się też "nie śmiej się". Chodzi w niej właśnie o to, aby zachować tzw. pokerową twarz. Mogą w nią grać zarówno mali, jak i duzi - zasady możecie modyfikować, aby dostosować je do wieku oraz osobowości czy poczucia humoru graczy. Zobacz, na czym polega "kamienna twarz".