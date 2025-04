Gra w kalambury potrafi wykrzesać ogromne pokłady kreatywności zarówno z małych, jak i dużych. To świetny sposób na zabawę z dzieckiem w domu, szczególnie w deszczowy dzień, ale także na domówkę czy imprezę w gronie dorosłych. W kalambury można grać poprzez rysowanie albo pokazywanie konkretnych haseł.

Reklama

Spis treści:

Kalambury to świetny sposób na zabawę z maluchami, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Świetnie sprawdzi się na imprezach urodzinowych oraz spotkaniach rodzinnych. Hasła do gry z dziećmi powinny być proste do pokazania, ale też zgadnięcia.

Sprawdzą się m.in. nazwy zwierząt, znanych i popularnych przedmiotów, a także postaci z bajek czy filmów. Kalambury świetnie sprawdzi się także jako pomysł na sylwestra w gronie rodziny, a także imprezy tematyczne.

Oto pomysły na proste hasła do kalambury:

Batman,

Spiderman,

bocian w gnieździe,

robot / taniec robota,

jedzenie cytryny,

pies na spacerze,

Harry Potter,

kura znosząca jajko,

malowanie paznokci,

kowboj,

kapelusz,

Kot w Butach,

śpiąca królewna,

praca przy komputerze,

gra na konsoli,

żonglowanie,

baletnica.

fot. Kalambury: hasła dla dzieci/Adobe Stock, BullRun

Kalambury, w którym biorą udział dorośli, mogą mieć dużo bardziej wymagające kreatywności hasła. Tak naprawdę im trudniejsze, tym lepsza zabawa. Postawcie na pokazywanie przysłów, scen z filmów czy bardziej rozbudowanych haseł. Sprawdzą się także bardziej odważne hasła, ale pamiętaj, aby dopasować je do uczestników zabawy, aby nikogo nie urazić ani nie zażenować.

Oto pomysły na hasła do kalambury dla młodzieży i dorosłych:

scena tańca z Pulp Fiction,

"masz babo placek",

"uderz w stół, a nożyce się odezwą",

sumo,

Kevin sam w domu,

twerkowanie,

Forrest Gump,

"stać jak słup soli"

"cicha woda brzegi rwie"

stage diving,

Titanic,

mieć asa w rękawie,

"cycki se usmaż"

Interstellar,

Karate Kid,

zabrakło papieru toaletowego,

"cisza jak makiem zasiał",

Transformers,

Mona Lisa,

być pijany jak świnia.

Aby jeszcze bardziej utrudnić grę, możecie zmienić jej zasady i zamiast pokazywania haseł, możecie je np. nucić lub naśladować dźwięki. Sprawdzi się to świetnie przy hasłach filmowych.

fot. Kalambury dla dorosłych: hasła/Adobe Stock, Pixel-Shot

W internecie znajdziesz też sporo generatorów haseł, które nie tylko podpowiadają, co pokazywać czy rysować, ale także mierzą czas każdego uczestnika oraz liczą punkty. Możesz także pobrać aplikacje na telefon, która zrobi dokładnie to samo i usprawni całą zabawę.

Wystarczy wybrać poziom trudności i ewentualnie kategorię, aby zacząć grę. Najlepiej podzielić uczestników na dwie drużyny i wspólnie zbierać punkty. Przegrany sprząta po imprezie!

Reklama

Czytaj także:

Pytania do gry nigdy przenigdy

Pytania do butelki

Wieczór panieński w domu