Jakie ciasta wielkanocne piecze się w Europie?

Niemiecki kołacz wielkanocny Osterfladen

Niemiecki kołacz wielkanocny nazywany jest Osterfladen. Jest to rodzaj chałki o okrągłym kształcie z charakterystycznym nacięciem w kratkę. Po wierzchu posmarowany jest lukrem i ozdobiony płatkami migdałów. W Niemczech nie może zabraknąć go podczas wielkanocnego śniadania. Choć ciasto wydaje się dosyć nieskomplikowane, w jego przygotowanie trzeba włożyć sporo pracy. Gotowe Osterfladen smakuje najlepiej pokrojone w plastry i podawane do kawy lub herbaty.