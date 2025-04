Pierwsza Komunia jest przełomowym wydarzeniem, z którym nierozerwalnie wiąże się obdarowywanie kilkulatka prezentami. Jaki prezent na Komunię kupić, by był trwały, nieprzesadzony, sensowny - zobacz nasze propozycje.

Prezent na Komunię dla chłopca

Zastanawiasz się co kupić chłopcu w prezencie komunijnym? Od lat pokutuje przeświadczenie, że chłopcy interesują się elektroniką i gadżetami, dlatego w zależności od budżetu, możesz zdecydować się na prezenty na Komunię, które będa współgrały z jego zainteresowaniami i być może zaszczepią w nim pasję do sportu lub skuszą do przebywania na świeżym powietrzu. Mogą to być:

hulajnoga elektryczna,

deskorolka,

rower,

rolki,

dron.

Są to prezenty z wyższej półki cenowej i sugerujemy, by na taki prezent na Komunię złożyły się np. dwie rodziny lub Rodzice Chrzestni. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się akcesoria sportowe, np. piłka z autografem, voucher do ulubionego sklepu, modny zegarek.

Nie bez znaczenia jest też posiadanie zegarków zintegrowanych ze smartfonem, warto zapytać też, czy chłopiec posiada konsolę do gier czy np. jest fanem danej drużyny piłkarskiej. Fajnym prezentem jest np. koszulka z imieniem i cyfrą na koszulce ulubionego piłkarza.

Prezent na Komunię od Chrzestnych

Utarło się, że w przypadku chłopca, prezent od chrzestnej do złoty łańcuszek z medalikiem lub krzyżykiem, a dla dziewczynki - kolczyki. Warto, by upominek był grawerowany lub zawierał dedykację.

Prezent na Komunię od Chrzestnego najczęściej przyjmuje formę gotówki lub - w przypadku dziewczynki - kolczyków, jeśli ma ona przekłute uszy. Modne są też bransoletki z zawieszkami typu charms lub grawerem.

Trzeba jednak podkreślić, że nie istnieje savoir-vivre prezentowy jeśli mowa o Pierwszej Komunii. Tu najważniejsze jest porozumienie z rodzicami dziecka i sobą nawzajem jako goścmi, by kategorie i rodzaje prezentów po prostu się nie zdublowały.

Czy dawać pieniądze na Komunię?

Osoby z bliskiego kręgu dziecka zazwyczaj chcą upamiętnić dzień prezentem na Komunię, a nie gotówką. Warto jednak wziąć pod uwagę, że obecnie przyjęcie komunijne jest sporym wyzwaniem finansowym i każdy pieniężny datek będzie mile widziany. Warto uzgodnić to z rodzicami dziecka.

Ile włożyć do koperty w prezencie komunijnym? Traktujmy to bardziej symbolicznie, bo Komunia to nie jest wesele. Warto odłożyć na ten cel ok. 400 zł.

Prezent na Komunię dla dziewczynki

O czym marzy 10-latka? To pytanie należy złożyć przede wszystkim rodzicom i jej samej. Może być tak, że dziewczynka lubuje się w biżuterii, ale np. lubi także czytać książki, więc ciekawym prezentem byłby czytnik e-book.

Częstym wyborem są to też:

aparat fotograficzny Instax,

rower,

hulajnoga,

zegarek,

wrotki,

smartfon.

Prezenty na Komunię - kategoria inne

Jeśli chcesz podarować dziecku coś oryginalnego, np. przeżycie czy wycieczkę w wymarzone miejsce, to warto pomyśleć o tym wcześniej i uzgodnić termin z rodzicami dziecka.

W Polsce jest kilka prężnie działających parków rozrywki z atrakcjami dla dzieci. Niekiedy jest to koszt kilkuset złotych, należy też wziąć pod uwagę koszty dojazdu oraz potencjalnego wyżywienia i zakwaterowania. Warto jednak podjąć się takich starań zwłaszcza, jeśli nie ma na nie miejsca w domowym budżecie rodziców.

Prezent na Komunię - inwestycja na lata

Pokutuje wciąż przeświadczenie, że złota biżuteria jest zabezpieczeniem i inwestycją na lata. Raz na kilka lat złoto faktycznie odnotowuje wzrost i warto je posiadać, ale najlepiej niech to będzie złoto inwestycyjne, a nie biżuteryjne, czyli potocznie złom.

W Mennicy Polskiej można od ręki, w prezentowym etui, kupić sztabki złota od 1 do 10 g. Jest to rozsądniejszy zakup, aniżeli kolejna para kolczyków dla dziewczynki, czy wisiorek z krzyżykiem dla chłopca.

Na wartości nie powinny też tracić złote monety - nie trzeba być numizmatykiem, by posiadać jedną czy kilka sztuk monet, bo każda pojedyncza wykazuje większą wartość na rynku, aniżeli biżuteria.

