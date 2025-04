Przystąpienie do sakramentu I Komunii Świętej to nie lada przeżycie dla dziecka. To podniosłe wydarzenie warto upamiętnić, wręczając dziecku pamiątkę tego wielkiego dnia. Jaki prezent na komunię dla dziewczynki kupić? Najbardziej „pewnym” upominkiem jest biżuteria, Biblia, a także książka. Co jeszcze warto podarować?

Komunia Święta – święto całej rodziny!

Dzień sakramentu I Komunii Świętej to wydarzenie niezwykle ważne dla całej rodziny. Dla dziecka to nie tylko radość, ale także duży stres: dla wielu to prawdopodobnie pierwsze tak duże wydarzenie w życiu. Dlatego należy je odpowiednio uczcić. Po uroczystości w kościele, organizowane jest przyjęcie w gronie rodziny i świętowanie przyjęcia sakramentu. Jego najważniejszym elementem są prezenty. Bliscy często stoją przed wyborem, co podarować na Komunię. Jaki prezent na komunię dla dziewczynki będzie najlepszy? Podpowiadamy!

Prezenty komunijne dla dziewczynki

Dziecko przystępujące do I Komunii Świętej doskonale rozumie powagę uroczystości. Nadal jest jednak dzieckiem, które cieszy się z nagród i prezentów. Warto połączyć więc przyjemne z pożytecznym i podarować dziewczynce coś, co wiąże się bezpośrednio z jej świętem w tym dniu, a jednocześnie będzie przydatne. Jakie prezenty sprawdzają się najlepiej?

Biżuteria

Błyskotki są tym, co małe damy lubią najbardziej. Wręczenie kolczyków, łańcuszka z wisiorkiem czy bransoletki to doskonały pomysł, który nie tylko ucieszy obdarowaną, ale także będzie związany z okazją. Wystarczy bowiem, że będzie to biżuteria z krzyżykiem lub medalik.

Książka

Może być to pozycja ulubionego autora, lub o tematyce związanej z sakramentem Komunii Świętej. To upominek, do którego dziecko chętnie powróci w przyszłości, przypominając sobie okoliczności wejścia w jej posiadanie.

Elektroniczny gadżet

Czasy, kiedy z okazji komunii kupowało się rower, nieco się zmieniły. Obecnie coraz częściej wręcza się gadżety elektroniczne. Forma i wartość prezentu zależy od kilku czynników, przede wszystkim zaś stopnia pokrewieństwa i zasobności portfela. W roli elektronicznego prezentu doskonale sprawi się odtwarzacz muzyki, czytnik e-booków, interaktywna gra czy smartfon.

Biblia

Pięknie oprawiona Biblia, szczególnie ta dedykowana najmłodszym, to piękna pamiątka. Życzenia umieszczone na jej pierwszej stronie będą przypominać o podniosłym charakterze uroczystości.

Sfinansowanie kursu

Jeśli dziewczynka marzyła o jakimś kursie, dzień Komunii Świętej to doskonała okazja do tego, by spełnić jej życzenie. Opłacenie kursu z dziedziny, które dziecko lubi najbardziej, to wspaniały prezent, który jednocześnie symbolicznie podkreśli, że z dniem Komunii Świętej stało się dojrzalsze.

Jak wybrać prezent na Komunię, jeśli nie znasz dziecka na tyle dobrze, by trafić idealnie w jego gust? Porozmawiaj szczerze z jego rodzicami i ustalcie wybór wspólnie. Może bowiem okazać się, że upominki się powielą, bądź też ustalone będzie wręczenie drobnych, symbolicznych upominków.

