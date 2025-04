Szukasz prezentu na święta dla swojej rodziny lub przyjaciół? Oczywiście możesz jak co roku kupić im kolejną parę świątecznych skarpet, kubek z napisem „Wesołych świąt” albo figurkę Mikołaja w szklanej kuli. Warto jednak postawić na oryginalność i w te święta podarować bliskim coś absolutnie wyjątkowego – pewność siebie! Podpowiadamy, jakie prezenty ci w tym pomogą.

5 pomysłów na prezenty zwiększające pewność siebie

Jaki prezent sprawił ci największą radość i zapadł ci na długo w pamięć? Prawdopodobnie nie był to zwykły przedmiot, lecz coś, co niosło ze sobą jakieś większe, niematerialne wartości. Dlatego w tym roku na święta warto podarować bliskim coś równie wyjątkowego – pewność siebie, która zostanie z nimi na zawsze. Oto kilka propozycji świątecznych upominków, które pomogą w budowaniu pewności siebie.

Kurs lub szkolenie. Kiedy czujemy się niepewnie? Kiedy nie mamy wystarczającej wiedzy lub umiejętności w obszarze, który jest dla nas ważny i w którym chcemy się specjalizować. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście nadrobienie braków w interesujących nas obszarach. Idealnym sposobem na to będzie dobrze dobrany kurs lub szkolenie. Postaraj się dowiedzieć, jakie obszary chciałaby zgłębić bliska ci osoba lub z czym ma problemy i w jakich dziedzinach czuje się mniej pewnie. Może to być jakieś zagadnienie związane z jej pracą lub hobby czy chociażby chęć podszlifowania języka obcego, aby bez problemu móc się porozumieć w sytuacjach zawodowych czy na wakacjach. Kiedy już będziesz wiedzieć, jaki temat interesuje osobę, którą chcesz obdarować, poszukaj odpowiedniego kursu lub szkolenia. W internecie znajdziesz mnóstwo ofert szkoleń zarówno stacjonarnych, jak i online. Zwłaszcza te prowadzone zdalnie często są dostępne w bardzo przystępnych cenach. Możesz być pewien, że obdarowana osoba będzie zachwycona tym, że wreszcie będzie mogła pochwalić się dogłębną wiedzą lub nowymi umiejętnościami w wybranym obszarze.

Spotkanie ze stylistką. Wprawdzie nie powinno się oceniać książki po okładce, jednak wiele prawdy jest też w powiedzeniu „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Mamy bowiem zaledwie ułamek sekundy na to, by zrobić dobre pierwsze wrażenie, dlatego nie da się ukryć, że wygląd ma tu spore znaczenie. Wiele osób, które mają wspaniały charakter i niezwykłą osobowość, nie zawsze potrafi odpowiednio się zaprezentować i przez to mimo swoich wielu zalet nie czuje się pewnie w sytuacjach społecznych. Jeśli wiesz, że twoi bliscy chcieliby nad tym popracować, podaruj im voucher na konsultacje ze stylistką. Taka osoba podpowie, jak warto dobierać strój nie tylko do okazji, lecz także do sylwetki, by podkreślić jej atuty, jaka fryzura będzie pasować najlepiej do owalu twarzy i jak dobrać odpowiednie dodatki. Kilka profesjonalnych porad może zupełnie odmienić wizerunek obdarowanej osoby i sprawić, że już nigdy nie będzie czuła się niepewnie, poznając nowe osoby.

Szczoteczka soniczna. Nic tak nie rujnuje pewności siebie, jak nieestetyczny uśmiech czy brzydki zapach z ust. Rozwiązaniem tego problemu będzie dobra szczoteczka soniczna taka jak X Pro Digital marki Oclean, która dzięki innowacyjnej technologii pozwala na skanowanie w czasie rzeczywistym jamy ustnej podczas mycia zębów. Po zakończonym szczotkowaniu na kolorowym ekranie natychmiast pojawi się raport ze schematem zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca. Szczoteczka sama dobierze dodatkowy cykl mycia, który pozwoli doczyścisz pominięte obszary. Usuwając osady zewnątrzpochodne oraz resztki jedzenia z nawet trudno dostępnych miejsc, X Pro Digital poprawia estetkę zębów, wyrównuje pH, a także eliminuje ryzyko nieświeżego oddechu. To idealny prezent dla każdej osoby, która chce uśmiechać się nieskrępowanie i poczuć się pewna siebie w każdej sytuacji. Dodatkową zaletą tego modelu jest długi czas pracy na baterii – nawet do 30 dni na jednym ładowaniu, a jej naładowanie do pełna zajmuje zaledwie 3 godziny, więc szczoteczka jest niemalże zawsze gotowa do pracy i nigdy nie zawiedzie. Jeśli natomiast chcesz stworzyć ładny zestaw prezentowy, do szczoteczki dołącz inteligentny sanitizer na szczoteczki Oclean z funkcją dezynfekcji UVC, który zabija aż 99,9% bakterii, wirusów i grzybów. Warto podkreślić, że sanitizer jest uniwersalny, zatem można w nim umieszczać także szczoteczki większości marek dostępnych na rynku. Doskonale sprawdzi się nie tylko do perfekcyjnej dezynfekcji końcówek szczoteczki, lecz także… drobnej biżuterii, takiej jak pierścionki czy kolczyki.

Obawiasz się, że taki prezent związany z higieną może zostać źle odebrany? Niepotrzebnie! To jak najbardziej zgodne z zasadami savoire-vivre’u, bo przecież w ten sposób wykazujesz troskę o to, co najważniejsze – zdrowie obdarowanej osoby.

fot. materiały prasowe

Voucher sportowy. Zadbana sylwetka, sprawność fizyczna i ładnie wyrzeźbione ciało bez wątpienia dają poczucie większej pewności siebie i podnoszą samoocenę. Bliskiej osobie możesz więc podarować voucher na wybraną aktywność sportową. Warto wcześniej zorientować się, jakie aktywności lubi ktoś, komu chcemy kupić prezent. Wybór jest niemalże nieograniczony – od klasycznej siłowni, poprzez lekcje tańca, zajęcia jogi, aż po sporty walki. Z pewnością bez trudu znajdziesz coś, co spodoba się twoim bliskim.

Książka z obszaru psychologii lub coachingu. W poszukiwaniu prezentu, zwiększającego pewność siebie, warto wybrać się do księgarni. Wydawnictwa mają szeroką ofertę książek popularnonaukowych dotyczących psychologii motywacji, pewności siebie czy zagadnień stricte coachingowych. Jeśli osoba, dla której szukasz prezentu, lubi czytać, to będzie strzał w dziesiątkę. Porady i wskazówki zawarte w tego typu publikacjach pomagają samodzielnie pracować ze swoimi słabościami i kształtować większą pewność siebie w różnych sytuacjach.

Elegancki planer na nowy rok. To, że mamy wszystko pod kontrolą i jesteśmy w stanie dobrze zarządzać swoim czasem i osiągać swoje cele, zwiększa poczucie sprawczości, a tym samym – podnosi pewność siebie. Gadżetem, który ułatwia takie działanie, jest planer, w którym można dokładnie rozpisać wszystkie zadania i kontrolować ich realizację. Warto wybrać egzemplarz, który na każdej stronie zawiera cytat motywacyjny – czasem takie jedno mądre zdanie może poprawić nam dzień i zwiększyć chęć do działania. Taki prezent idealnie sprawdzi się też w kontekście nadchodzącego kolejnego roku i postanowień noworocznych, które czasem trudno zrealizować. Z taką pomocą tym razem na pewno się uda!

Możesz być pewien, że dzięki tym prezentom, obdarowana przez ciebie osoba wejdzie w nowy rok pewnym krokiem i z promiennym uśmiechem.