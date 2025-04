Co się składa na biżuterię komunijną

Reklama

Biżuteria komunijna to nie tylko łańcuszki i medaliki. Cześć biżuterii komunijnej to oczywiście dodatki do stroju, a część to prezenty, które Twoje dziecko może otrzymać w dniu pierwsze komunii. Elementem komunijnej biżuterii jest również różaniec.

Jaka powinna być komunijna biżuteria

Pamiętaj, że przystąpienie do pierwszej komunii powinno być w dużej mierze przeżyciem duchowym i splendor biżuterii nie powinien przyćmić tego wymiaru. Przede wszystkim zwróć uwagę na łańcuszek i medalik, które już jakiś czas przed uroczystym dniem zostały poświęcone. Łańcuszki powinny być raczej delikatne i niezbyt długie. Medaliki też nie mogą być duże – mają je nosić dzieci, które przecież mają drobniejszą budowę niż dorośli.

Medaliki komunijne najczęściej przedstawiają Matkę Boską Niepokalaną lub Matkę Boska Karmiącą – wersja dla dziewczynek, albo są przedstawieniami wizerunków Chrystusa – wersja dla chłopców. Można też wybrać medaliki papieskie, które na rewersie mają podobiznę Maryi lub Jezusa, a na awersie mają podobiznę Jana Pawła II. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie wyboru biżuterii komunijnej – musi być skromna i delikatna, powinna być dla dziecka sposobem manifestowania swojego zjednoczenia z Jezusem.

Polecamy: Poświęcenie książeczki, medalika i różańca

Oprócz łańcuszka i medalika może się okazać, że staniesz przed wyborem odpowiednich kolczyków dla córki, albo pierścionka. Kolczyki, które założy córka w dniu pierwszej komunii powinny być dyskretne i małe, zdecydowanie nie mogą być wiszące. Podobnie pierścionek – powinien być jak najmniej rzucający się w oczy, jeśli nie ma on dla córki dużego znaczenia – lepiej z niego zrezygnować.

Jeśli jednak pierścionek jest pamiątką po babci, albo prezentem z okazji chrzcin córki – może ona go założyć. W kwestii kruszcu z jakiego powinna być biżuteria komunijna polecam by w dniu pierwszej komunii założyć złoty łańcuszek.

Warto mieć jednak w zanadrzu srebrny lub nawet posrebrzany łańcuszek i medalik, które dziecko będzie nosiło na co dzień.

Jaką biżuterię dać w prezencie

Jeśli chcesz obdarować dziecko komunijne biżuterią wybierz jeden z kilku wariantów:

1. złoty komplet biżuterii dla dziewczynki – jeśli będzie skromny, będzie świetnym dodatkiem do stroju dla młodej damy na niektóre okazje, jednak na co dzień raczej będzie to prezent mało praktyczny.

2. srebrny łańcuszek i medalik – to świetna propozycja do codziennego noszenia, nawet przez dzieci.

Różaniec

Różaniec to również rodzaj biżuterii komunijnej. Powinien być kupiony przed wielkim dniem i poświęcony. Różaniec można wybrać w dowolnej formie z drewnianymi, szklanymi, plastikowymi koralikami, z koralikami o zapachu róży. Paciorki różańca mogą mieć również różne kształty.

Jednak najbardziej uniwersalny będzie różaniec o szklanych lub drewnianych paciorkach. Równie ważne jest pudełeczko na różaniec – powinno być skromne i przypominające swym wygładem o przyjęciu pierwszej komunii świętej.

Reklama

Czytaj także: Nie tylko w kościele