– Bez udziwnień, wygoleń i asymetrii – Oskar Bachoń (hair & make-up designer) wymienia jednym tchem, czego nie stosuje przy strzyżeniu dziewczynek. A jakie fryzury poleca? – Najłatwiejsze w utrzymaniu. Takie, które nie absorbują i nie przeszkadzają w zabawie – mówi. Proponuje proste cięcia. Przy długich włosach, które większość dziewczynek zapuszcza do Pierwszej Komunii, dobrze jest strzyc je tak, by można je było spiąć czy związać gumką. Jeśli dziecko woli krótsze – niech wybierze na przykład boba w stylu bohaterki filmu „Amelia”.

Naturalna, minimalistyczna pielęgnacja

Włosy dziecka nie różnią się w istotny sposób od włosów dorosłej osoby. Są jednak delikatniejsze i bardziej wrażliwe na uszkodzenia. Kiedy dziecko jest malutkie i włoski szybko się wycierają, warto je regularnie ścinać co 2-3 miesiące, żeby równo rosły. – Wbrew popularnej opinii, ścinanie włosów nie sprawi, że będą bardziej gęste i mocniejsze – obala mit znany fryzjer. – Gęstość i grubość włosa to kwestia indywidualna, najbardziej uzależniona od genów – dodaje. Włosów dziecka nie należy obciążać kosmetykami stylizacyjnymi. – Wystarczy odżywka w spray'u na końce włosków i regularne przeczesywanie – zapewnia Oskar Bachoń.

Fryzura na komunię

– Nie róbcie z małej dziewczynki miniaturowej panny młodej! – denerwuje się stylista. – lokówki, prostownice, kosmetyki do stylizacji to męka dla delikatnych włosków. Na Pierwszą Komunię i na inne ważne okazje proponuje maksymalną prostotę. – Rozpuszczone, wypielęgnowane włosy i wianuszek z naturalnych kwiatów będą najpiękniejszą ozdobą – zapewnia Oskar Bachoń. – Dobrze wyglądają też francuz, kłos czy prosty warkocz. Podkreślają naturalny urok dziecka.

Stylista przekonuje również, by zrezygnować z ozdób takich jak koraliki czy kokardki oraz wsuwek, które będą tylko dziecku przeszkadzać i powodować dodatkowy stres. – Nie podpowiem, co w tym sezonie „jest modne” z fryzur komunijnych, bo denerwuje mnie stosowanie takiego określenia do dzieci. To ukobiecanie małej dziewczynki na siłę. W tym wieku najcenniejsza jest naturalność i beztroska.

