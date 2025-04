Postanowienia noworoczne - obiecanki

W przyszłym roku będę lepszym mężem, będę chodził do kościoła, zapiszę się w końcu na siłownię, zmienię samochód, będę pamiętał o rocznicy ślubu, zacznę czytać wartościowe książki, nie będę pił. Nie będę dojadała między posiłkami, nie będę wydawała tylu pieniędzy na ciuchy, schudnę kilka kilogramów, zwrócę uwagę kolegi z pracy, zapisze się na hiszpański.

To tylko nieliczne z wielu postanowień, jakie co roku padają w naszych głowach. Co zrobić, aby dotrzymać tych noworocznych postanowień? Jak pracować nad swoją siłą woli? Oto kilka rad, które pozwolą ci rok 2014 uczynić rokiem realizacji wszystkich wytyczonych planów.

Jeden cel

Nie ma sensu od razu na początku stycznia obrzucić się lawiną rozmaitych postanowień. Lepiej na początek wybrać jeden, konkretny cel, najlepiej łatwy do wykonania. Jego spełnienie pozwoli ci nabrać apetytu na realizację innych postanowień. A więc przykładowo decydujesz, że zapisujesz się na język hiszpański. Póki myśl świeża idziesz na takie zajęcia. Po miesiącu wybierasz kolejny cel z listy np. wydawanie mniej pieniędzy na ciuchy. Przez cały kolejny miesiąc skupiasz uwagę na tym punkcie i wyrabiasz sobie nowe nawyki np. starasz się omijać okolice centrów handlowych, przestajesz się umawiać z przyjaciółkami na spotkania w dużych sklepach, na początku miesiąca odkładasz określoną sumę na konto, a za resztę rządzisz się rozsądnie do następnej wypłaty.

Musisz naprawdę tego chcieć

Ważne jednak, abyś wybierała do realizacji te postanowienia, które wewnętrznie chcesz zrealizować. Bowiem motywacja jest koniecznym warunkiem do tego, aby odnieść sukces. Zanim wybierzesz swój cel, zastanów się dobrze, na czym tak naprawdę najbardziej ci zależy i czy istnieją szanse, by to zrealizować. To uchroni cię od porażki i zagrzeje do dalszej walki ze swoimi słabościami.

Skonkretyzuj swoje postanowienie noworoczne

Twoje postanowienia muszą być precyzyjne i konkretne. Nie operuj ogólnikami typu „wezmę się za języki obce” , ale powiedz jasno „do 15 stycznia zapisze się na angielski do szkoły x” . Zamiast „będę mniej wydawać na ciuchy” powiedz sobie „ wydam o 300 zł mniej na ciuchy miesięcznie”. Łatwiej bowiem osiągnąć cel, który jest jasno sprecyzowany. Unikaj w swoich sformułowaniach czasowników „postaram się”, „spróbuję”, „ podejmę próbę” - one już na wstępie rozgrzeszają cię z ewentualnej porażki. Lepiej jeśli wyrazisz swoje postanowienia bardziej pewnymi „zrobię”, „będę”, „wykonam”, „zmienię”.

Działaj szybko i nie zastanawiaj się długo

Im dłużej będziesz rozmyślać nad realizacją noworocznych postanowień, tym dłużej zejdzie ci z ich realizacją. Najlepiej iść za ciosem i od razu po ich postanowieniu zacząć działać. Aby mieć dodatkowy doping zwierz się ze swojego postanowienia bliskim. Na pewno będą cię wspierać w twoich dążeniach i dopingować w chwilach słabości.

Lista najczęstszych postanowień noworocznych*

*wg ankiety wewnętrznej wieszjak.polki.pl

