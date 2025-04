Śmierć bliskiej osoby to moment, w którym oczekuje się wsparcia i zrozumienia. Niezależnie od tego, czy będziesz uczestniczyć w pogrzebie, i będziesz składać kondolencje bezpośrednio po ceremonii, czy w innym czasie, staraj się robić to taktownie. Składając kondolencje nie potrzeba wcale wielkich słów, tym bardziej, jeśli jesteś blisko z osobą, która utraciła kogoś, kogo kochała.

Jak złożyć kondolencje, gdy nie masz bezpośredniego kontaktu z osobą, która przeżywa żałobę? SMS w takim przypadku nigdy nie będzie odpowiedni, lecz jeśli nie masz innego wyjścia, bądź dana osoba mieszka daleko i nie zobaczycie się przez najbliższy czas, to lepiej zrobić to elektronicznie, niż w ogóle. Warto wtedy również przekazać wyrazy współczucia dla całej rodziny. Pamiętaj, że liczy się gest oraz pamięć.

Zatem jeśli jesteś zdecydowana, że wyrazy współczucia wyślesz przez SMS, to warto, abyś wiedziała, co w takiej krótkiej wiadomości powinno się znaleźć. Najlepiej będzie, aby na końcu podpisać się imieniem i nazwiskiem, gdyż natłok bodźców związanych z pogrzebem zapewne przytłoczyły osobę w żałobie.

Poniżej znajdziesz kilka zwrotów, które będą odpowiednie np. jako kondolencje z powodu śmierci męża:

„Proszę przyjąć nasze szczerze kondolencje z powodu śmierci…”

„Serdecznie ubolewamy i współczujemy straty…”

„Śmierć … bardzo wstrząsnęła nami”

„Wyrazy naszego szczerego współczucia”

„Śmierć … jest dla nas ogromnym ciosem”

Najprościej byłoby powiedzieć: „mów to, co czujesz”, ale w tak emocjonalnej sytuacji często brakuje nam słów. Kondolencje składamy nie tylko wtedy, gdy ze zmarłym łączyła nas szczególna więź. Bardziej istotna jest ta, jaka łączy cię z osobą, która pożegnała kogoś bliskiego. To ona potrzebuje twojego wsparcia, zrozumienia, wyczucia, a czasem wysłuchania lub samej obecności.

Jeśli jesteś członkiem dalszej rodziny zmarłego, to wiesz, że słów wsparcia potrzebują ci, którzy byli z nim najbliżej. Dzieci, rodzice, małżonkowie, a także inni domownicy.

Składając kondolencje, możesz powiedzieć:

Jestem z Tobą w tych trudnych chwilach. Bardzo mi przykro...

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci męża...

Wiadomość o śmierci Twojej siostry wstrząsnęła nami, współczujemy Ci szczerze i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu...

Przyjmij wyrazy współczucia...

Przyjmij moje kondolencje...

Wyrazy współczucia dla całej rodziny…

Śmierć … jest dla nas ciosem. Ty straciłeś ukochaną żonę, a my najbliższą przyjaciółkę. Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy...

Wiadomość o śmierci … jest dla mnie ciosem, chcę wyrazić swój głęboki ból i szczere współczucie...

Przyjmijcie wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia z powodu śmierci matki...

Aniu, proszę, przyjmij wyrazy mojego najszczerszego żalu i współczucia z powodu tragicznej śmierci ... Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moje wsparcie...

Wstrząśnięci wiadomością o śmierci Twojej siostry przesyłamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu...

Wiadomość o śmierci Twojej żony wstrząsnęła mną dogłębnie, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Proszę, przyjmij ode mnie wyrazy najszczerszego współczucia i żalu...

Choć każda strata bliskiej osoby jest bardzo bolesna, często łatwiej jest zrobić to w stosunku do bliskich, którzy spodziewali się, że członek ich rodziny wkrótce odejdzie.

Jeśli natomiast śmierć nastąpiła nagle lub dotyczyła osoby bardzo młodej, złożenie kondolencji od razu po śmierci nie będzie dobrym czasem na takie słowa. Bliscy będący w szoku po stracie bliskiego nie są gotowi do zaakceptowania nowej sytuacji. Z kondolencjami wstrzymaj się do pogrzebu.

W pewnych sytuacjach rodzina zmarłego w ogóle nie życzy sobie składania kondolencji, o czym zazwyczaj w czasie ceremonii pogrzebowej informują na jej prośbę pracownicy firmy pogrzebowej. Taką prośbę zawsze należy uszanować. Ważne też, abyś zapoznała się z tym, jak zachować się w czasie pogrzebu.

W relacjach zawodowych pracownik, który stracił bliską osobę, rodzica, żonę, męża, dziecko, siostrę lub brata, zazwyczaj nie chce, by każdy ze współpracowników ściskał mu dłoń i składał kondolencje. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zamieszczenie kondolencji w formie drukowanej w prasie. W pogrzebie może wziąć udział delegacja, która złoży wieniec.

Pamiętaj jednak, że jeśli (np. w treści nekrologu) została podana informacja o tym, że pogrzeb będzie miał charakter kameralny, należy to bezwzględnie uszanować i nie brać udziału w ceremonii. Po powrocie do pracy warto na jakiś czas zrezygnować z puszczania głośnej muzyki (jeśli był taki zwyczaj) czy żartów, które mogłyby być niestosowne, zwłaszcza w początkowym okresie żałoby.

Przykłady kondolencji drukowanych w prasie:

W imieniu firmy/wydziału/ instytutu składamy serdeczne kondolencje z powodu śmierci Męża. Współpracownicy.

Poruszeni odejściem Żony/Męża/Ojca składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 21.01.2009 przez Beatę Jasina-Wojtalak.

