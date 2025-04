Jeżeli Twoja szwagierka ma czas i ochotę na długie konwersacje telefoniczne, pamiętaj, że nie jesteś skazana na wysłuchiwanie godzinami różnych spraw, po prostu powiedz, że bardzo ją przepraszasz, ale akurat pracujesz, robisz coś ważnego i nie możesz rozmawiać. Dodaj, że z chęcią jej wysłuchasz jak się spotkacie. Nie miej z tego powodu poczucia winy, bo nie musisz mieć czasu wtedy co Twoja rozmówczyni.

Informuj krótko i na temat

Telefon jest bardzo przydatnym urządzeniem służącym do komunikowania się. Niestety niektóre osoby zapominają o głównej jego funkcji i używają go do długich rozmów.

Korzystając z telefonu należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Nie dopuszczalne jest dzwonienie do kogoś przed godziną 6 rano i po 22 wieczorem. Gdy dzwonisz do kogoś pytaj, czy możesz zająć mu chwilę, bo osoba ta może akurat jeść obiad czy być w pracy. Jeżeli nawet Twój rozmówca nie jest bardzo zajęty raczej staraj się krótko przedstawić mu informację. Telefon nie służy do długich rozmów.

Zasady dobrych manier a telefon

Gdy telefonujesz do nowej osoby zawsze się przedstaw i powiedz w jakiej sprawie dzwonisz.

Obecnie prawie każdy człowiek posiada telefon komórkowy, niestety nie wszyscy potrafią z niego korzystać. Pamiętaj więc o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze wyłączaj telefon przed wejściem do kościoła, teatru i innych miejsc, gdzie wymagana jest cisza. Gdy rozmawiasz przez telefon w miejscu publicznym, np. na przystanku czy w autobusie nie mów tak głośno, żeby wszyscy wokoło słyszeli o czym rozmawiasz. Gdy jesteś na spotkaniu lub w pracy i dzwoni do Ciebie ktoś w błahej sprawie, przeproś i powiedz, że oddzwonisz.

Długie prywatne rozmowy w pracy też nie są raczej dobrze widziane.

Młodzież często słucha teraz głośnej muzyki puszczanej przez telefon, nie jest to kulturalne, gdyż nie wszyscy mają ochotę wysłuchiwać akurat takich utworów. Gdy masz ochotę na posłuchanie swojej ulubionej piosenki koniecznie włóż słuchawki.

