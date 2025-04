W krajach takich jak Arabia Saudyjska, Libia, Egipt, Iran czy Emiraty Arabskie naruszenie norm obyczajowych związanych z religią muzułmańską lub tradycją może mieć swoje (nawet prawne) konsekwencje.

Reklama

Udając się do któregoś z konserwatywnych krajów muzułmańskich uszanujmy podstawowe zasady i zabierzmy ze sobą na wszelki wypadek (np. chęć zwiedzenia meczetu) ubranie zasłaniające nogi i ramiona. Naturyzm jest absolutnie zabroniony.

W meczecie należy również zdjąć obuwie, pamiętając, by nie kłaść go podeszwą do podłogi. Jeśli trafimy na jakieś święto lub modły, uszanujmy ten moment i nie przeszkadzajmy swoją obecnością w ich przebiegu. Buty zdejmuje się również wchodząc do czyjegoś domu.

Zgodnie z zasadami islamu wiernym nie wolno pić alkoholu – jako goście uszanujmy i tę zasadę. Alkoholem uraczmy się w prywacie, a w przypadku wyraźnego upojenia pozostańmy w hotelu.

Powitanie mężczyzn w krajach arabskich prezentuje się dość wylewnie – towarzyszą mu poklepywania i pocałunki. Nie dziwi nikogo dwójka mężczyzn idąca razem pod rękę, gdyż jest to oznaka przyjaźni, a nie homoseksualizmu. Ten nie jest w krajach arabskich mile widziany. Mężczyźni nie powinni zaczepiać na ulicach arabskich kobiet, gdyż może się to skończyć nawet interwencją policji.

Kobiety są w zasadzie wyłączone z życia publicznego. Poruszać się po mieście mogą jedynie w towarzystwie męża lub członka rodziny, spacer z mężczyzną wymaga przyzwoitki. Kobiety przyjezdne muszą się liczyć z możliwością zachowań, które można opisać jako dyskryminujące – podczas rozmowy będą kompletnie ignorowane, uwaga męskiego rozmówcy skupi się zawsze na partnerze kobiety.

Niewykluczone są też komentarze pod adresem kobiet ubranych lżej (odsłonięte ramiona i nogi) oraz zaczepki chętnych na bliższą relację, które najlepiej konsekwentnie i stanowczo ignorować. Turystka nie powinna udawać się samotnie do kawiarń i restauracji, w których spotykają się mężczyźni. Kobiety mogą odwiedzać się wzajemnie w domach. W domu gospodarza nie należy zwracać się bezpośrednio do jego żony, chyba, że jest to zeuropeizowane małżeństwo. Spotykając na ulicy parę nie należy zwracać się do kobiety, jeśli nie została przez męża przedstawiona.

Podczas rozmów zachowujmy się uprzejmie i powściągliwie, unikając drażliwych tematów i wymiany poglądów. Omijamy zwłaszcza tematy sytuacji arabskich kobiet (źle widziane mogą być nawet aluzje do ich urody), religii i terroryzmu. Istotną cechą kontaktów towarzyskich jest też czas spotkań – wizyty trwają po parę godzin, a uprzejmościowym formułom nie ma końca.

Ważne są też upominki, należy jednak zachować ostrożność przy ich wyborze. Arabowie preferują srebrne, złote i szklane przedmioty, rękodzieła i elektronikę. Prezenty których nie należy kupować to alkohol i wieprzowina (obie te rzeczy są przez islam zakazane). Kupując maskotkę dziecku nie wybierajmy psa – to zwierzę uchodzi za nieczyste.

Reklama

Możemy spotkać się ze zwyczajem bakszysz, czyli jałmużną, zarówno na ulicy jak i w biurze podróży lub hotelu. Pamiętajmy o nie oddalaniu się od grupy w przypadku zorganizowanych wycieczek, gdyż uczynność miejscowych i chęć doprowadzenia nas do celu może zaowocować większym zagubieniem. W przypadku zakupów przygotujmy się na długie targowanie z miną pokerzysty.