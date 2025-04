Zbliża się komunia i nie masz pomysłu na prezent dla chłopca? Teoretycznie kupowanie dzieciom prezentów nie jest zadaniem trudnym: lubią zabawki, książki i funkcjonalne gadżety. Jednak komunia to wyjątkowa okazja. Co podarować jako prezent na komunię dla chłopca? Zwykle wybiera się elektroniczne gadżety, rower, książki albo wycieczkę. Co jeszcze? Podpowiadamy!

Komunia – czas zadumy i prezentów

Dzień I Komunii Świętej to czas niezwykły pod wieloma względami, przede wszystkim zaś w aspekcie duchowym. Dziecko przeżywa jednak również jeszcze jedną część uroczystości: prezenty od najbliższych z okazji przyjęcia sakramentu Eucharystii. To bardzo ważny element przyjęcia po uroczystościach w kościele. Czasem wybór odpowiedniego prezentu nastręcza kłopotów. Podpowiadamy 5 pomysłów, które z pewnością będą trafionym upominkiem!

Prezent na komunię dla chłopca – co wybrać?

Chłopcy lubią czuć się dorośli i traktowani jak mężczyźni, dlatego warto w prezencie podarować mu coś, co będzie dla niego przydatne. Często z okazji Komunii wręcza się właśnie rzeczy, które z założenia mają towarzyszyć dziecku przez długie lata, a nawet być pamiątką do końca życia. Coraz częściej wybiera się więc gadżety i sprzęty elektroniczne, a także rowery, książki czy różne kursy – to hity spośród prezentów komunijnych.

4 propozycje prezentów komunijnych dla chłopca

Sprzęt sportowy - jeśli dziecko lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, a do tego ma zacięcie sportowca, doskonałym prezentem będzie rower, hulajnoga, deskorolka, rolki czy inne akcesoria, które ułatwią i uprzyjemnią mu rozwijanie sportowych pasji

Książka – dla małego fana czytania, ciekawa książka będzie satysfakcjonującym prezentem. Na pierwszej stronie warto wpisać życzenia oraz odnieść się do wyjątkowego wydarzenia, jakim jest dzień I Komunii Świętej. Taki upominek może zostać z obdarowanym do końca życia, stanowiąc piękną pamiątkę.

Gadżety/sprzęty elektroniczne – nowy smartfon, laptop, konsola do gier czy zegarek bez wątpienia ucieszą każdego małego fana nowinek technicznych. Taki prezent sprawi również, że chłopiec poczuje się traktowany dojrzale i uznany za odpowiedzialnego. Dobrej jakości sprzęt posłuży mu przez lata, a także pomoże rozwijać pasje i ciekawość świata.

Kurs – jeśli nie masz pomysłu na prezent w fizycznej formie, sfinansowanie kursu z dziedziny, którą dziecko jest zainteresowane, może okazać się jeszcze lepszym prezentem. Kurs językowy, wspinaczkowy, jazdy konnej czy majsterkowania to strzał w dziesiątkę w przypadku dziecka lubiącego uczyć się nowych rzeczy. Taki prezent zaprocentuje również w przyszłości, bo nabyte umiejętności pozostaną z dzieckiem już na zawsze.

Jeśli nadal masz wątpliwości co do tego, czym obdarować dziecko, porozmawiaj z jego rodzicami i ustal zainteresowania czy zapotrzebowanie pociechy. Jak wybrać prezent na komunię ? Przede wszystkim pamiętaj, by za jego wybór zabrać się dużo wcześniej – pośpiech jest złym doradcą!

