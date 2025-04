Jak wybierać prezenty na urodziny?

Zbliżają się urodziny bliskiej nam osoby, znajomego lub przyjaciela, a my jak zwykle nie mamy zielonego pojęcia, co kupić. Z pewnością każdy nie raz borykał się z takim problemem. Trudno się dziwić, gdyż kupno prezentu to sprawa bardzo indywidualna i uzależniona od preferencji konkretnej osoby – zarówno obdarowywanego, jak i osoby, która prezent wręcza. Jak więc wybrać odpowiedni prezent na urodziny?