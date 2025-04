Imieniny zazwyczaj obchodzą dorośli - zwyczajowo dość rzadko ten dzień świętują najmłodsi. Czasem latami można nie interesować się konkretną datą tej uroczystości, by dopiero jako nastolatek czy dorosły człowiek zadać sobie pytanie: „Kiedy mam imieniny?”. Śpieszymy z odpowiedzią - istnieją 4 najpopularniejsze metody wyznaczania daty imienin.

Według pierwszej metody, wybiera się najbliższą datę od dnia urodzin, pod którą występuje dane imię. Jeśli przedział czasowy pomiędzy urodzinami, a imieninami wyjdzie zbyt krótki (np. wynosi 1-2 tygodnie), można posłużyć się „metodą trójkową”, tj. opuścić trzy miesiące i dopiero wtedy poszukać najbliższej daty z tym imieniem.

„Metoda trójkowa” jest połączeniem filozofii z magią. Upowszechniła się tak dawno temu, że nie wiadomo dokładnie, kiedy została wymyślona. Starożytni filozofowie greccy podzielili człowieka na trzy składowe: ciało, psyche oraz ducha. Podział ten doskonale wpasował się w istniejącą już od pradawnych czasów wiarę w magiczną moc liczby „3”. Doszło więc do zespolenia obu tych systemów - filozoficznego i magicznego.

Człowieka oraz jego byt na ziemi zaczęto postrzegać w cyklu trójkowym: narodziny-życie-śmierć; dzieciństwo-dorosłość-starość; mężczyzna-kobieta-dziecko (traktowane jako istota „bezpłciowa”); chłopak-ojciec-starzec; panna-matka-staruszka, itp. Choć niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, „metoda trójkowa” jest stosowana również w czasach obecnych, wystarczy wspomnieć parę przysłów i powiedzeń, np. „do trzech razy sztuka”; „Bóg trójcę lubi”; „raz - nie zawsze, dwa - nie ciągle, trzy - to już za dużo”, itd.

Życzenia - urodzinowe, imieninowe, rymowane, śmieszne, mądre

fot. Kiedy obchodzi się imieniny? Adobe Stock, fizkes

Rodzice ustalają świętego patrona, którego pieczy chcą powierzyć swoje dziecko. Na podstawie „żywotów świętych” oraz kościelnego wykazu świętych i błogosławionych - wybierają tę postać, jaka wydaje im się najbardziej odpowiednia dla opieki nad potomkiem lub jako wzór osobowościowy. Po wyborze świętego należy sprawdzić, kiedy kościół celebruje jego wspomnienie albo uroczystość. To będzie właśnie ten dzień, kiedy obchodzi się imieniny.

Można również przyjąć najbardziej tradycyjną, powszechnie znaną datę imienin. Np. w przypadku imienia Adam będzie to dzień 24 grudnia (Wigilia), choć imię to występuje także pod innymi datami, w przypadku imienia Mikołaj - 6 grudnia (Mikołajki), chociaż i to imię kilka razy pojawia się w kalendarzu.

Wielu Janów obchodzi imieniny 24 czerwca, a Krzysztofów 25 lipca, mimo że ich urodziny wypadają bliżej innego terminu imienin. Wynika to z wygody - ponieważ wielu imienników obchodzi swoje święto tego konkretnego dnia.

Dania na imieniny w domu - najlepsze i sprawdzone przepisy

Datę imienin dziecka ustala się w powiązaniu z jakimś ważnym dla rodziny wydarzeniem, np. imieniny dziecka mogą się zbiec z datą rocznicy ślubu rodziców, urodzinami czy imieninami innego krewnego (dziadka, babci itd.), terminem rozpoczęcia budowy domu, itp. Jest to jednak najrzadsza metoda wyznaczania daty, kiedy obchodzi się imieniny.

Treść artykułu została opublikowana pierwotnie 23.02.2009 na zlecenie Edipresse przez nieznanego autora

