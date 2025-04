Przypadkowy wybór miejsc przez gości może być przyczyną nieporozumienia, co bez wątpienia zepsuje podniosły, świąteczny nastrój. Aby temu zapobiec, przed przygotowaniem wigilijnej kolacji, zastanów się nad odpowiednim rozmieszczeniem biesiadników przy stole. Weź pod uwagę wszelkie sympatie i antypatie.

Nigdy nie sadzaj obok siebie osób pozostających w konflikcie – dobrym rozwiązaniem będą miejsca w jednej linii.

Według zasad dobrego wychowania miejsce przy stole wskazuje gospodarz. W przypadku większych rodzin doskonale sprawdzą się również winietki z imieniem. Jeśli masz dzieci, pozwól im przyozdobić je w świąteczne wzory.

Miejsce dla gospodarzy i honorowych gości

W polskiej tradycji Wigilia jest najbardziej uroczystym wieczorem w roku, dlatego do wieczerzy zasiadamy całą rodziną. Gospodarze zajmują honorowe miejsca, na przeciwko siebie - na czołach stołu. W zależności od hierarchii rodziny, może być to również miejsce dla starszyzny czy najważniejszych osób rodu. Według reguł savoir-vivre’u najważniejsze są miejsca po prawej stronie gospodarzy.

Jak usadzać pary na Wigilii?

Najlepszym rozwiązaniem będzie usadzenie gości na przemian – raz mężczyzna, raz kobieta. Dobrze zadbać również o to, aby siedzący obok siebie byli w podobnym wieku i mieli wspólne tematy do rozmów. Nie należy rozdzielać narzeczonych i par, natomiast małżeństwa można usadzić na przeciwko siebie.

Usadzanie dzieci przy stole wigilijnym

Dzieci nie powinny siedzieć na kolanach rodziców, a pomiędzy nimi. Nosidełka, czy specjalne foteliki dla niemowląt ustawiamy tak, aby rodzic mógł prawą ręką karmić znajdujące się w nim dziecko.

Puste nakrycie na Wigilii

Pięknym, znanym i praktykowanym, prawdopodobnie już od czasów starosłowiańskich, zwyczajem jest pozostawianie pustego nakrycia dla zbłąkanego wędrowca. Ma to nam również przypominać o zmarłych i innych bliskich osobach, które nie mogą w tym szczególnym dniu zasiąść z nami do stołu. Mimo tego, iż obecnie ta tradycja ma wymiar jedynie symboliczny, nie pozostawienie dodatkowego nakrycia, czy umieszczenie go na oddzielnym stole jest sprzeczne z bożonarodzeniowym savoir-vivre’m.

