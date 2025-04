Fot. Wizerunkowo.com

W polskiej tradycji święta – czy to wielkanocne, czy to bożonarodzeniowe – nieodłącznie związane są z obficie zastawionym stołem. Jednocześnie jest to czas, kiedy panie domu i szefowie kuchni chętnie wracają do tego, co tradycyjnie.

Reklama

Wielkanoc - przede wszystkim tradycyjne potrawy?

O ile na co dzień staramy się wychodzić poza ramy kuchni konwencjonalnej, tak na Wielkanoc w naszym menu nie może zabraknąć potraw pamiętanych z dzieciństwa. Na świątecznym stole pojawi się więc barszcz biały – obowiązkowo na zakwasie własnego wyrobu oraz biała kiełbasa i wędliny. Jeśli nie mamy możliwości, by uwędzić je własnoręczne, warto udać się do gospodarzy, którzy zrobią to za nas. Wizyta na wsi jest przed Wielkanocą wręcz obowiązkowa. Te święta to przecież przede wszystkim potrawy z jaj, a nie ma nic lepszego niż te od wiejskich kur zachęcające pięknym kolorem żółtka.

Decydując się na nutkę ekstrawagancji, polecamy między innymi terrinę z jajkiem z musem łososiowym. Jest to danie szczególnie popularne w restauracjach francuskich, ale i większość lokali z kuchnią międzynarodową wpisuje ją do swoich kart dań. My przygotowujemy świąteczną wersję tej potrawy. Połączenie smaku jajka, łososia oraz najprostszych przypraw soli, pieprzu, śmietany i soku z cytryny, doskonale się komponuje – mówi Krzysztof Harrison, Szef Kuchni z Hotelu Natura Residence.

Świetnie prezentuje się też na świątecznym stole i wbrew pozorom nie jest aż tak czasochłonna i skomplikowana w wykonaniu jakby mogło się to wydawać. Jak ją przyrządzić? Przecieramy łososia, tworzymy mus dodając śmietaną w stosunku 1:1, doprawiamy solą, pieprzem cytrynowym, sokiem z cytryny. Składniki łączymy najlepiej w termomixie. Przetarty mus doprawiamy dodatkowo pieprzem zielonym z zalewy, co dodatkowo tworzy oryginalny efekt wizualny. Mieszamy. Ułożone jajka obtaczamy musem i zawijamy w papier – listki nori, czyli algi. Całość pieczemy w kąpieli wodnej.

Koniecznie zobacz 20 pomysłów na wielkanocny obiad!

Reklama

Co podać na wielkanocny obiad?

Choć najważniejszym posiłkiem w czasie Wielkanocy jest śniadanie, to trudno wyobrazić sobie świętowanie bez rodzinnego obiadu. Może warto przełamać tradycję, odciążyć panią domu i wybrać się do restauracji? Polecamy pieczone udko kacze „confit” kapustę czerwoną z borówką parisienne z jabłek i mini fondant z ziemniaka. Są to smaki znane nam z domów rodzinnych, jednak z pewną nutką ekstrawagancji, która od święta należy się każdemu.

Jeśli lubimy przełamywać tradycyjne smaki nie możemy zapomnieć o przyprawach – już mała szczypta kardamonu, kminu rzymskiego czy garam masala, dodana jako świąteczny akcent, potrafi odmienić charakter każdej potrawy.

Bez względu na to, jak bardzo lubimy biesiadować przy wspólnym stole, w czasie świąt przyda się także ruch na świeżym powietrzu. Zachęcamy do tego także łasuchów – w końcu trzeba zrobić miejsce na deser – mazurki i lukrowane baby będą czekać cierpliwie.

Źródło: Materiały prasowe Wizerunkowo.com

Zobacz także: Wielkanoc w indyjskim stylu