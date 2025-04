Zarówno sklepy internetowe, jak i tradycyjne, co roku proponują inne modele ubranek do chrztu dla dziewczynek. Każda kolekcja, to również nowe kolory. Jak widać, moda rozwija się prężnie również i w tej branży, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia.

Ładne i wygodne

Wybór odpowiedniego ubranka do chrztu dla dziewczynki, to dylemat niejednej mamy. Każda z nich chciałaby, żeby jej pociecha była tego dnia najpiękniejsza i nic w tym dziwnego, bo przecież to ona jest bohaterką tego dnia.

Strój dla dziewczynki powinien podkreślać przede wszystkim wagę wydarzenia. Osobom przywiązanym do tradycji proponuję strój w kolorze białym lub ecru, co symbolizuje niewinność i „oczyszczenie” z grzechu pierworodnego. Jednak projektanci pomyśleli również o rodzicach, którzy cenią bardziej oryginalny styl i stworzyli ubranka do Chrztu w innych kolorach – głównie pastelowych. Dla dziewczynki najodpowiedniejsze będą te jasnoróżowe lub fioletowe.

Ile trzeba zapłacić

Jeśli chodzi o rodzaje ubranek, to wybór jest ogromny. Ceny także są różne. Tradycyjne śpioszki dla niemowląt można kupić już za 10 zł, a bardziej ozdobne za ok. 30 zł. Półśpiochy natomiast kosztują od ok. 10–20 zł. Ceny body wahają się od 9 do 15 zł. W podobnej cenie są kaftaniki. Komplet (śpioszki, kaftanik i koszula) kosztuje średnio 30–100 zł. Nieco droższe są ubranka typu „pajacyk”, bo ich cena zaczyna się od 25 zł, a kończy nawet na 150–200 zł, w zależności od materiału, ozdób i dodatków. Sweterki kosztują od ok. 25–80 zł. Najlepiej, gdyby stroje były wykonane z bawełny, wówczas maluch się nie poci. Jeśli chcemy ubrać dziewczynkę w sukienkę, musimy liczyć się w wydatkiem ok. 80–150 zł. Sukienki wykonane są najczęściej z poliestru, mogą być z krótkim lub długim rękawem, niekiedy podszyte są tiulem. Ozdobione są dodatkowo kwiatuszkami, kokardkami i tasiemkami. Zapinane są na guziki lub zamek błyskawiczny. W zimne dni nie zapominajmy również o kombinezonie (ok. 80–150 zł) lub ocieplanym śpiworze z kapturem i wywijanymi mankietami (85–150 zł).

Niezależnie jednak od tego, jaki strój wybierzemy dla naszej pociechy, pamiętajmy, żeby był dostosowany do pory roku i wieku malucha. Nie zapominajmy również o wygodzie dziecka. Z pewnością lepszym rozwiązaniem będzie tradycyjna szatka do chrztu lub body i sweterek niż suknia ozdobiona tiulami, koronkami i kokardami, zza których dziecka prawie nie widać, a co najgorsze – które mogą drażnić jego delikatną skórę.