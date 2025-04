Dzień Chłopaka w przedszkolu można obchodzić wtedy, kiedy rzeczywiście wypada (30 września) albo wybrać inny dzień, jeśli właściwa data przypada np. na weekend. Podobnie jak Dzień Kobiet, święto chłopców także warto podkreślić w przedszkolu i pokazać maluchom, jak ciekawie można je obchodzić.

Dzień Chłopaka może być ważnym wydarzeniem w życiu przedszkola, uroczystym i pełnym wrażeń albo dobrej, luźnej zabawy. Jeśli chcesz, aby była to super atrakcja dla maluchów, możesz zaangażować do świętowania także rodziców lub opiekunów. Mogą oni aktywnie uczestniczyć w uroczystości albo pomóc w przygotowaniu wspólnych dekoracji czy atrakcji.

To także dobra okazja do tego, aby dzieci pamiętały o ważnych uroczystościach oraz do wzajemnego okazywania sobie szacunku - tak samo w Dzień Kobiet, jak i Dzień Chłopaka.

Warto zaplanować wydarzenie wcześniej, aby maluchy wiedziały, że czeka ich dzień pełen wrażeń i aby mogły się do niego przygotować. Dziewczynki na pewno będą chciały ubrać wtedy sukienkę, a chłopcy np. założyć krawat. Świetnym pomysłem będzie także ustalenie konkretnej tematyki imprezy.

Każda grupa może mieć inny motyw przewodni, np. postaci z bajek, superbohaterowie czy świat zwierząt. Następnie można zagrać w tematyczne gry albo wspólnie napisać rymowanki. Może to być także wspaniały dzień sportowy - coś w sam raz dla chłopców! Dzięki temu każde dziecko będzie tak samo zaangażowane i pozna nowe, ciekawe aktywności.

Dzień Chłopaka w przedszkolu: co podać do jedzenia?

Podczas organizacji Dnia Chłopaka w przedszkolu nie może zabraknąć także poczęstunku. Dobrze, jeśli nie będzie to coś, co dzieci na co dzień dostają w porach posiłków, ale specjalny serwis przygotowany na to wydarzenie.

Można skorzystać z firmy cateringowej albo zaangażować rodziców lub opiekunów do przygotowania słonych oraz słodkich przekąsek.

W każdej grupie przedszkolnej dziewczynki mogą także przygotować mały, słodki upominek dla chłopców. Świetnie sprawdzą się cukierki albo małe, dekorowane pierniczki.

Dzieci uwielbiają zabawy, ale równie mocno kochają wszelkiego rodzaju uroczystości oraz organizowane wydarzenia. Z okazji Dnia Chłopaka świetnie sprawdzi się zaplanowanie dnia pełnego wyzwań dla maluchów, a także dla rodzin, jeśli przedszkole zdecyduje się na uroczystość z gośćmi.

Oto kilka gotowych scenariuszy, które można śmiało ze sobą łączyć w ciągu dnia:

Wspólne zaśpiewanie piosenki, wyrecytowanie wierszyka lub życzeń z okazji Dnia Chłopaka (oczywiście z pomocą opiekuna).

Wręczenie upominków: każda dziewczynka przekazuje drobny upominek z okazji Dnia Chłopaka.

Szukanie słodkości: dziewczynki chowają cukierki albo inne słodycze gdzieś w sali przedszkolnej (chłopcy w tym czasie wychodzą, aby nie podglądali). Następnie szukają dobroci - mogą robić to sami lub z pomocą haseł "ciepło-zimno".

Wspólne malowanie kolorowych laurek na Dzień Chłopaka, a następnie uroczyste powieszenie ich na tablicy.

Zabawa ruchowa: dziewczynki trzymają woreczki lub koszyczki, a chłopcy z pewnej odległości próbują wrzucić do środka miękkie piłeczki albo inne bezpieczne zabawki. Chłopiec, który wrzuci najwięcej zabawek do koszyka, dostaje nagrodę - nie powinno być to nic dużego, aby uczyć maluchy zdrowej rywalizacji. Niech to będzie np. wybór bajki, którą maluchy obejrzą na koniec dnia, aby odpocząć po zabawie.

Warto włączyć do wspólnej zabawy także elementy edukacyjne: porozmawiajcie o tym, skąd się wziął Dzień Chłopaka, dlaczego jest ważny i jakie cechy powinien mieć "super chłopak". Niech wypowie się jak najwięcej dzieci. Możecie także wspólnie narysować to, o czym rozmawiacie.

Stwórzcie np. chmurę dobrych cech chłopca i wypiszcie je wszystkie. Dobrym pomysłem będzie zawieszenie gotowego dzieła w widocznym miejscu i przestrzeganie tych cech na co dzień. To samo zróbcie w Dzień Kobiet. Warto też uświadomić maluchy, że choć Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września, każdego dnia należy być dla siebie miłym i odnosić się do siebie z szacunkiem.

Pamiętaj też, aby w ciągu całego dnia robić zdjęcia, które później wylądują na stronie przedszkola i będą zdobić domy przedszkolaków.

Co kupić na Dzień Chłopaka w przedszkolu? Dobrą praktyką jest, aby dziewczynki wręczały chłopcom upominki, szczególnie jeśli one w marcu otrzymały kwiatka lub coś słodkiego. Oczywiście nie musi być to duży prezent.

Najlepiej będzie ustalić z rodzicami maluchów, aby każdy chłopiec dostał to samo lub coś bardzo podobnego.

Możecie też zrobić wspólną zbiórkę i kupić upominki na Dzień Chłopaka każdemu chłopcu z grupy. Niech to będzie duży, ręcznie zdobiony piernik, kolorowe skarpetki albo małe puzzle - coś, co nie obciąży budżetu i nie będzie powodem wzajemnej zazdrości kolegów, która może być realnym zagrożeniem dla dobrej zabawy tego dnia.

Chłopcom na pewno sprawi radość także kolorowanka z superbohaterami lub samochodami, a także niewielki pluszak.

