Każdy rodzic kiedyś usłyszał, a jeśli nie to usłyszy podobny tekst z ust swojego dziecka. Dlatego ważne jest, aby w odpowiedni sposób zareagować na takie słowa. W gruncie rzeczy dziecko, mówiąc nam o tym, że nie wierzy już w Mikołaja, ma nadzieje, że to zakwestionujemy. Jest bowiem w takim wieku, że chociaż imponują mu starsi koledzy, to nadal rodzice są dla niego autorytetem.

Przede wszystkim trzeba być przygotowanym na taką sytuację i nie dać się wytrącić z równowagi. A już nie daj Boże, nie wolno dziecku powiedzieć, że ma ono rację i skoro już wszystko wie, nie będziemy dalej tworzyć świata ułudy.

Niejednemu dziecku w tym momencie wali się świat – czar pryska. Można by rzec, że to taka granica, kiedy kończy się najpiękniejszy okres dzieciństwa. Świat magii odchodzi w dal. Dlatego rodzice powinni zrobić wszystko, żeby ten przepiękny czas w życiu dziecka trwał jak najdłużej.

Sposób 1

Przede wszystkim, aby utwierdzić dziecko w przekonaniu, że się myli trzeba okazać autentyczne zdziwienie, nie zakłopotanie! Dziecko natychmiast to wyczuje. Trzeba wytłumaczyć mu, że widocznie starszy brat kolegi był niegrzeczny, więc do niego Mikołaj nie przyszedł. On natomiast teraz ze złości wymyśla nieprawdziwe historie.

Sposób 2

Innym sposobem jest przekonanie malucha, że Mikołaj przychodzi tylko do tych, którzy w niego wierzą. To sposób skuteczniejszy, bo wówczas dziecko w głębi serca wierzy, gdyż boi się, że nie dostanie prezentu. I pomimo, że przed kolegami udaje, że w Świętego w długą białą brodą nie wierzy, w rzeczywistości jest inaczej.

Sposób 3

Jeśli Mikołaj zawsze przychodzi nocą, gdy wszyscy śpią i nikt go nigdy nie widział, warto w tą noc położyć się spać razem z dzieckiem, żeby widziało, że mama śpi obok niego, więc Świętym Mikołajem być nie może.

Sposób 4

Sprawdzonym sposobem jest również opowiadanie bajki o Mikołaju. Mówi ona, że kiedy dziecko przestaje wierzyć, Święty traci wieczną młodość. Z chwilą, gdy wypowiada zdanie „Już nie wierzę w Mikołaja” staje się on coraz słabszy i nie ma siły roznosić prezentów. Dlatego z roku na rok coraz mniej dzieci je dostaje. A kiedy zdarzy się, że połowa dzieci przestanie w niego wierzyć Mikołaj zniknie.

Sposób 5

Warto również oglądać filmy, gdzie występuje Mikołaj, w którego dzieci również nie wierzą. Ważne jest, żeby był to film, nie bajka animowana – dla dziecka liczy się świat realny. Takie filmy bardzo mocno przemawiają do wyobraźni dziecka. Przesłanie filmu powinno być jednoznaczne - Mikołaj istnieje.

Sposób 6

Można również „wynająć” Świętego Mikołaja. Ważne jest, żeby powiedzieć przebranemu coś o dziecku (również i to, że dziecko w niego nie wierzy). Jeśli Mikołaj powie naszemu dziecku coś o nim samym, sprawi, że stanie się bardziej wiarygodny. Najlepiej też, żeby Święty był zupełnie obcy, tak aby dziecko nie rozpoznało w nim ani taty, ani wujka, ani też dziadka.

Nie pozwólmy, aby ktoś odebrał naszemu dziecku marzenia, że istnieje lepszy świat. Kiedy już wiadomo będzie, że to nie Mikołaj, lecz rodzice kupują prezenty, radość nie będzie już tak wielka.