Tematy dobre dla każdego

Rzeczywiście nie wszystkie osoby dobrze czują się w sytuacji prowadzenia rozmowy z nieznajomymi osobami. Jednak niekiedy jest to nie do uniknięcia. Najbardziej uniwersalne tematy dotyczą kultury i sztuki. Można porozmawiać o filmie, piosence, książce czy przedstawieniu. Również sport jest raczej tematem neutralnym, chyba że akurat natrafisz na zapalonego kibica jakiejś drużyny. Dość szerokim tematem są też podróże. Podczas takich niezobowiązujących rozmów unikaj tematów dotyczących polityki oraz religii, gdyż są to kwestie raczej różniące ludzi. Jeżeli czujesz, że rozmowa schodzi na niebezpieczne tory dyskretnie zmień temat i nie brnij w niewygodny temat. Nowo poznanym osobom nie opowiadaj o swoich problemach rodzinnych, zdrowotnych czy finansowych. Nie przechwalaj się i nie mów, np. jakie sukcesy szkolne mają twoje dzieci.

Jeżeli jesteś gospodarzem to do Twoich obowiązków należy miedzy innymi podtrzymywanie rozmowy. Staraj się, by wszyscy goście dobrze się czuli, by mieli swoje miejsce w dyskusji i rozmowie.

Opowiadanie żartów i dobre maniery

Z osobą nowo poznaną unikaj opowiadania dowcipów o treści erotycznej, gdyż nie wiesz z jaką reakcją może się to spotkać.

Pamiętaj też o kulturze wypowiedzi, czyli o kończeniu zaczętych wypowiedzi, nie przerywaniu rozmówcy. Pamiętaj o trudnej sztuce słuchania. Patrz na twarz rozmówcy, okazuj gestem np. uśmiechem, potakiwaniem głową zainteresowanie rozmową. Gdy chcesz kontynuować rozmowę dopytuj rozmówcę o szczegóły.

Trzymaj się też tematu, który został podjęty.

Podczas spotkań z nowo poznanymi ludźmi postaraj się uniknąć gaf, bo będzie to dla ciebie i innych niemiła sytuacja. Jak to zrobić? Przestrzegaj dwóch podstawowych zasad nie udawaj, że jesteś zaprzyjaźniony z osobą, np. wpływową, ważną, której tak naprawdę nie znasz oraz nie krytykuj takich osób, gdyż wśród gości może znaleźć się osoba, która przekaże te informacje zainteresowanej.

