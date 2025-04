Fot. Fotolia

Jak ustawiamy stół w jadalni?

Stół ustawiamy równolegle do ścian jadalni i symetrycznie w stosunku do żyrandola. Są 2 sposoby nakrycia stołu:

1. Przed każdym gościem kładziemy serwetkę wykonaną z materiału i ozdobiona haftami. Taka sama podłużna zdobi środek stołu. Serwetki mogą być prostokątne (45x35cm) lub okrągłe (średnica 40cm). Na nich ustawiamy talerze i kładziemy sztućce. Kieliszki i talerzyk na pieczywo z zasady są poza serwetką.

2. Stół nakrywa się białym lub kolorowym obrusem, dostosowanym wielkością do powierzchni stołu. Brzegi obrusa zwisają ze wszystkich stron na długość 20-30cm.

Zanim przykryjemy stół obrusem, kładziemy miękką tkaninę i folię plastikową, która wygładza nierówności stołu i zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami rozlania wina lub zupy, tłumi dźwięki zmienianych talerzy, kieliszków, sztućców.

Do śniadań i obiadów używa się serwetek stanowiących całość z obrusem. Kładziemy je na talerzu przeznaczonym na przystawkę lub obok talerza podstawowego, z jego lewej strony. Serwetki składamy w kwadraty, prostokąty czy trójkąty i zawsze kładziemy płasko. Nie ustawiamy serwetek w kopczyki, jak to bywa w restauracjach!

Jak ustawiamy talerze na stole?

Dla każdego gościa stawiamy na stole talerz zwany podstawowym: płytki, najlepiej porcelanowy. Talerz podstawowy jest środkiem dekoracyjnym, chroni powierzchnię stołu przed niszczeniem i znajduje się na stole aż do podania deseru. Kładziemy na nim małą okrągłą serwetkę z materiału lub koronki, aby w ten sposób stłumić dźwięk stawianych talerzy z potrawami.

Wszystkie talerze podstawowe ustawiamy w jednakowej odległości od siebie – 60cm – aby goście mogli wygodnie siedzieć i nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Przy stołach okrągłych czy owalnych ta odległość może być nieco mniejsza. Oddalenie talerza podstawowego od krawędzi stołu wynosi 1cm.

Z lewej strony, nieco powyżej talerza podstawowego, znajduje się mały talerzyk, na którym leżą bułeczki lub kromki chleba i ewentualnie masło oraz mały nóż. Pieczywo kładzie się przed zajęciem miejsc przez gości. Talerzyk na sałatę, jeżeli zostanie podana do któregoś z dań, znajdzie się również po lewej stronie talerza podstawowego.

Na stole nie może zabraknąć solniczek i pieprzniczek.

Jak ustawiamy kieliszki i szklanki?

Napoje podajemy w odpowiednio dobranych kieliszkach i szklankach, które, dobrze zharmonizowane z innymi elementami nakrycia, podnoszą również estetyczny wygląd stołu. Liczka kieliszków i szklanek zależna jest do dobranych napojów, przy czym konsekwentnie trzymamy się zasady: dla każdego napoju jest przeznaczony oddzielny rodzaj szkła.

Kieliszki ustawia się nieco z prawej strony, powyżej talerza podstawowego, szeregując je według kolejności użycia. Nieco oddzielnie stoi szklanka (bądź kieliszek), która napełnia się oziębioną woda mineralną.

Ustawienie kieliszków na wprost talerza podstawowego jest błędem, gdyż może spowodować pobrudzenie rękawa zupą lub sosem.

Jeśli do przystawki podamy wódkę, kieliszek ten znajdzie się pierwszy od prawej strony, drugie miejsce zajmie kieliszek do białego, a trzecie – do czerwonego wina. Kieliszek do szampana lub wina deserowego znajdzie się jako ostatni w rzędzie kieliszków. Gdy brak miejsca na stole, mogą być ustawione w 2 rzędach. W niektórych sytuacjach kawę po posiłku pijemy przy tym samym stole. Kieliszków do koniaku i likieru nie stawiamy jednak razem z innymi; podaje się je dopiero po nalaniu kawy do filiżanek.

Jak układamy sztućce?

Noże, widelce i łyżki umieszczamy w kolejności ich użycia, poczynając od zewnątrz w kierunku talerza. Z lewej strony leżą widelce, z prawej – noże. Łyżka do zupy, jeśli od niej rozpoczyna się posiłek, leży z prawej strony, najdalej od talerza. Jeśli podajemy zupę w filiżankach, zamiast łyżki dużej kładziemy łyżkę deserową, która jest większa od łyżeczki do herbaty, a mniejsza od łyżki do zupy.

Jeśli np. obiad składa się z zupy, dania rybnego, mięsnego i deseru, to z prawej strony – najdalej od talerza –będzie położona łyżka do zupy, następnie w kierunku talerza nóż do ryby i nóż do mięsa. Z lewej strony jako pierwszy od zewnątrz – widelec do ryby i z kolei widelec do mięsa.

Wszystkie noże ułożone są ostrzem skierowanym w lewą stronę, a więc w kierunku talerza, a widelec i łyżka grzbietami w dół.

Za talerze, równolegle do krawędzi stołu, kładziemy sztućce do deseru. Łyżeczka znajduje się nad widelczykiem, przy czym raczka łyżeczki jest od prawej strony a widelczyka – od lewej. Odległość sztućców od talerza podstawowego i krawędzi stołu wynosi 1 cm. W tej samej odległości znajdują się od siebie poszczególne sztućce.

Autor: Perfect Moments