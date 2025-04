Najbardziej tradycyjne i symboliczne święto w Polsce jest dobrą okazją na spotkania rodzinne przy posiłku, nie mniej uroczystym niż wigilijna wieczerza. Niedzielne śniadanie powinno się odbywać przy stole nakrytym białym obrusem i udekorowanym w kolorowy sposób. Nie może na nim zabraknąć kolorowych pisanek, kurczaków lub baranka, który jest symbolem zmartwychwstania. Nieodłącznym elementem są także świeże kwiaty i bazie, które nadają wiosennego klimatu.

Jak powinno wyglądać śniadanie wielkanocne

Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od składania życzeń wielkanocnych i dzielenia się jajkiem oraz zawartością koszyczka, który był święcony poprzedniego dnia, w Wielką Sobotę. W wielu polskich domach istnieje przekonanie, że należy skosztować po trochu wszystkiego co jest w koszyku, czyli chleba, soli, wędliny, chrzanu i jajka. Są to „przedstawiciele” wszystkich potraw, które znajdą się potem na wielkanocnym stole. Każdy pokarm na swoją symbolikę.

Tradycyjne przygotowania

Przed uroczystym śniadaniem wielkanocnym obowiązuje ścisły post. Dlatego tym bardziej cieszy możliwość skosztowania najlepszych mięs i wędlin. Na stole królują zimne mięsa, pieczenie, schaby, szynki, rolady i pasztety. Możesz skusić się na przygotowanie wegatariańskiego pasztetu.

Wiele gospodyń domowych przygotowania do śniadania wielkanocnego rozpoczyna kilka dni wcześniej, a to dlatego, że tradycyjny żur albo barszcz wymaga użycia domowego zakwasu. W zależności od regionu, na stołach świątecznych podaje się żur z kiełbasą i jakiem lub barszcz czerwony.

Przekąski i desery na śniadnaie wielkanocne

Do potraw i przekąsek podaje się różne sosy lub dipy, ale najczęściej dodatkiem do mięs jest ćwikła i chrzan. Obok mięs nie może zabraknąć także jajek pod każdą postacią. Mimo, że nie powinno się ich spożywać w nadmiernej ilości, Wielkanoc jest czasem, kiedy zakazy te przestają na jeden dzień obowiązywać. Najpopularniejsze sposoby podawania jajek to: jajka faszerowane, jaja z majonezem lub różne pasty jajeczne.

W wielu domach śniadanie wielkanocne nie może obyć się bez sałatek: najczęściej serwowana jest tradycyjna sałatka jarzynowa, a niekiedy stoi obok sałatki z kukurydzą i jajkiem.

Mimo, że śniadanie wielkanocne jest obfite, nie można pomijać deseru. Niemal w każdym gospodarstwie spotkać możemy tradycyjne wypieki, takie jak babki drożdżowe, mazurki i serniki. Ale wypieki nie są zarezerwowane jedynie dla wielbicieli słodkości. Na przykład na Śląsku Cieszyńskim gospodynie pieką uwielbianego przez domowników „Murzyna”, czyli ciasto drożdżowe nadziewane kiełbasą, szynką lub innym mięsem. Wystarczy ukroić jeden plaster, aby móc cieszyć się gotową wyborną kanapką.

