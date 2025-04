fot. Fotolia

Wielkanoc – świąteczne porządki i wielkie gotowanie

Wielkanoc jest przez wielu uważana za najważniejsze święto w roku. Dlaczego? Ponieważ towarzyszy mu powiew wiosennej świeżości, który zwiastuje przyjście cieplejszych i dłuższych dni. Poza świątecznymi porządkami, które zajmują w tym okresie wiele czasu, ważne jest to co podajemy do świątecznego stołu. Niewielu w tym czasie decyduje się na eksperymenty kulinarne.

Badania „Fooder. Polacy, przepisy, internet” wykazały, że aż 77% polskich internautów szuka przepisów wielkanocnych, a prawie 1/5 robi to intensywniej, niż w jakimkolwiek innym okresie roku. 69% osób, które szuka przepisów wielkanocnych zwraca uwagę na ich tradycyjność.

Polacy lubią tradycyjne potrawy wielkanocne

Według badania „Fooder. Polacy, przepisy, internet.” na Wielkanoc szukamy przepisów przez nas sprawdzonych, aż 75% Polaków przy wyborze świątecznego przepisu, bierze pod uwagę to, czy jest im znany.

41% Polaków boi się wypróbować nowy przepis, w wielkanocnych potrawach bardziej cenią tradycyjny, dobrze znany smak, niż kreatywność.

Gdzie Polacy szukają przepisów na wielkanocne dania?

Potrawy wielkanocne tradycyjne i sprawdzone kojarzą nam się przede wszystkim z kuchnią mamy i babci. Dlatego na Wielkanoc, rzadziej niż zazwyczaj, korzystamy z internetu, by poszukiwać przepisów, a częściej polegamy na recepturach zaczerpniętych od osób starszych.

Aż 42% z nas zwraca się do nich o przepisy świąteczne – to najwyższy odsetek w ciągu roku, bo nawet w okolicach Wigilii chętniej szukamy nowości w internecie albo zwracamy się po inspiracje do rówieśników. W Wielkanoc natomiast odgrzebujemy stare świąteczne przepisy spisane na kartkach i powtykane w książki.

Warto pomyśleć o jednym miejscu, w którym możemy trzymać wszystkie nasze kulinarne skarby: przepisy przekazane nam przez znajomych, rodzinę i spisane na kartkach, ale również przepisy z ulubionych stron i blogów. Zadbajmy o to, by każde następne święta wielkanocne przebiegały tradycyjnie i bez zbędnego stresu.

Na podstawie materiałów prasowych Fooder

