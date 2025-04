Ograniczenia związane z epidemią obejmują też święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, 3 kwietnia 2021. Nie pójdziesz tradycyjnie ze święconką do kościoła, ale możesz pobłogosławić święconkę samodzielnie w domu w Niedzielę Wielkanocną, wypowiadając tekst modlitwy.

Prawo do błogosławienia pokarmów mają kapłani i diakoni oraz ustanowieni przez biskupa albo wyższego przełożonego zakonnego, akolici i lektorzy.

Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z K​sięgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001, numery 1347-1350”. Wielka Sobota 2021 prawdopodobnie będzie wyglądać tak, jak ta z poprzedniego roku.

Z kolei Prymas Polski abp Wojciech Polak zalecił, by np. na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej święcenie pokarmów odbywało się wyłącznie przy kościołach, na otwartym terenie i z zachowaniem norm sanitarnych.

W diecezji warszawsko-praskiej są zalecenia dotyczące organizacji święcenia pokarmów przy kościele, z sugestią wprowadzenia przez probostwa sztywnych godzin w każdym kościele.

Ojciec lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

oraz

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”

(Mt 6, 31 ab.32b-33)