Co roku szukam nowych pomysłów na ozdobienie swojego domu na Wielkanoc. W tym roku postanowiłam wymyślić coś ładnego do udekorowania okna. Przez przypadek wpadł mi do głowy patent na ozdobienie styropianowych jajek płatkami kosmetycznymi. Efekt zupełnie mnie zaskoczył. Pisanki świetnie prezentują się w oknie, zawieszone na karniszu.

Do ozdobienia styropianowych jajek przygotuj:

duże opakowanie płatków kosmetycznych,

szpilki krawieckie,

2 jajka styropianowe,

ozdobną wstążkę (1,5 m),

nożyczki.

Ozdabianie styropianowych jajek krok po kroku

Wytnij spiralki z płatków kosmetycznych. Zobacz, jak dokładnie to zrobić na filmie. Aby przyspieszyć swoją pracę, możesz złożyć 2-3 waciki razem i je jednocześnie razem. Zrób różyczki. Następnie każdy wacik zwijaj w różyczkę. Zaczynaj pracę od cieńszego końca płatka. Po wykonaniu różyczki przekłuj ją w samym środku szpilką krawiecką. Wkłuj kwiatek w styropianowe jajko. Całą powierzchnię pisanki pokryj różyczkami. Zwróć uwagę na to, aby ściśle do siebie przylegały. Wykonaj kokardę. Odetnij 25-cm kawałek wstążki i uformuj z niego kokardę. Za pomocą szpilki przymocuj ją do jajka. Następnie odetnij 2 15-cm kawałki wstążki i przymocuj je szpilkami z prawej i lewej strony kokardy. Na koniec przytwierdź (też za pomocą szpilek) zawieszkę w postaci długiego kawałka wstążki.

