Pisanki zdobili już mieszkańcy starożytnej Mezopotamii, Grecji, Egiptu i Persji. Na polskich ziemiach pojawiły się prawdopodobnie jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Nasi dalecy przodkowie wierzyli w ich magiczną moc. Zakopywali je w polu, aby zwiększyły plony i obdarowywali się nimi nawzajem, aby przyniosły szczęście. Dziś ozdabiamy pisanki, aby były dekoracją święconki i mieszkania.

Jak ozdobić pisanki? Poznaj 6 prostych sposobów

Jak batik



To tradycyjna technika, często stosowana na Kielecczyźnie, w okolicach Krakowa, ale nie tylko. Technika ta polega na rysowaniu szpileczką zanurzaną w roztopionym wosku wzorów, a następnie gotowaniu jajka w barwniku. Może to być specjalna farbka do pisanek ze sklepu, ale też np. wywar z łusek cebuli, lub liści czerwonej kapusty. W gorącym barwniku wosk rozpuszcza się, ale w miejscu, gdzie był, skorupka nie zabarwia się. Pomalowane jest natomiast tło, czyli reszta skorupki, niezarysowana woskowym wzorem.

Drapanki



Na Śląsku nazywa się je kroszonkami. Można tak ozdabiać zarówno wydmuszki, jak i całe jajka. Najpierw barwi się jajka farbką, a następnie ostrym nożykiem lub żyletką drapie wzory. Artystki ludowe tą metodą potrafią stworzyć prawdziwe małe dzieła sztuki.

Oklejanki



Wydmuszki lub ugotowane całe jajka okleja się maleńkimi wycinankami ludowymi, skrawkami papieru, kolorowymi włóczkami, a na Kurpiach sitowiem.

Malowanki



Jeśli poprzednie metody są dla ciebie za trudne, możesz po prostu pomalować jajka na jeden kolor. Też będą piękne. Aby stworzyć z nich stroik, wystarczy ułożyć w koszyczku lub na dekoracyjnym talerzu. Możesz także otoczyć talerz z jajkami dekoracyjną siatką metalową (kupuje się np. na giełdzie kwiatowej - 5 zł) i przewiązać wstążką w kolorze pisanek. Powstanie efektowna, nowoczesna dekoracja.

Ażurowe pisanki



Pomalowane wydmuszki, albo nawet naturalne, bez farbki, możesz ostrożnie podziurawić grubą igłą, tworząc jakiś prosty ażurowy wzór. Z takich ażurowych pisanek i przezroczystych plastikowych koralików możesz zrobić zawieszki i ozdobić nimi na czas świąt żyrandol. Ładnie będą wyglądać także w oknie.

W gałązki



Połóż na jajkach gałązki np. natki, krwawnika, włóż każde jajko w kawałek zużytej rajstopy, zwiąż, aby gałązki się nie przesuwały. Zamocz pakieciki w farbce lub ugotuj w wywarze z łusek cebuli. Potem usuń listki. Pisanki będą miały jasne gałązkowe wzorki.

