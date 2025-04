Zdobienie pisanek to tradycja, która trwa w Polsce już od setek lat - pierwsza zachowana pisanka pochodzi z... X wieku! Dawniej istniał zwyczaj obdarowywania bliskich udekorowanymi własnoręcznie jajkami. Kobiety zamężne dawały je swoim dzieciom, a panienki absztyfikantom. Prezent miał niebagatelne znaczenie, ponieważ zakochana dziewczyna powinna ofiarować swojemu ukochanemu... kilkadziesiąt jaj! Co ciekawe, uszczęśliwiony jej podarunkiem mężczyzna, zgodnie z tradycją musiał wykorzystać pisanki do gier - jedną z najpopularniejszych były zawody w toczeniu i zbijaniu jajek. Ponieważ jajo jest uważane za symbol życia, taki upominek był wyjątkowo cenny.

Jak ozdobić pisanki? Na Instagramie aż roi się od kreatywnych pomysłów i inspiracji. Prezentujemy te najciekawsze!

1. Pisanki z napisami

Jajka z napisami przygotujesz w naprawdę prosty sposób. Na papierze samoprzylepnym narysuj odbicie liter, potem wytnij je i naklej na jajka. Pozostałą część skorupki pokoloruj farbą lub zabarw barwnikiem.

2. Jajko-łabędź

Taka pisanka jest trudniejsza w wykonaniu, ale warto poświęcić czas - szczególnie jeśli masz dzieci. Wykorzystaj bibułę, krepinę lub kolorowy papier.

3. Kucyk Pony

Jeśli masz talent do rysowania, to wystarczą tylko różnokolorowe cienkopisy lub flamastry, aby wyczarować zupełnie wyjątkowe pisanki. Na zdjęciu jajko z bajkowym kucykiem Pony!

4. Z piórkami

Autor fotki melduje wprawdzie, że zakupił to jajko udekorowane piórkami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, bo stworzyć w domu identyczne! Dobry klej i kilka piórek to klucz do sukcesu.

5. Pisanki-jednorożce

To oficjalne: pisanki-jednorożce to najpopularniejszy trend na Wielkanoc 2017! Instagram, Pinterest i wszystkie inne serwisy są pełne jajek, które zamieniły się w te magiczne stworzenia. Czy nie są urocze?

6. Królik z uszami z filcu

Zajączek to jeden z najstarszych symboli wielkanocnych. W prostocie sila - wystarczy namalowanie pyszczka i doklejenie uszu, a pisanki nie trzeba będzie nawet barwić ani kolorować.

7. Pisanki-kosmici

Czy na twoim stole wielkanocnym pojawili się już kiedyś... przybysze z kosmosu? Twoje pociechy będą zachwycone takimi gośćmi i z pewnością chętnie pomogą w ich przygotowaniu!

Co zrobić z pisankami po Wielkanocy?

8. Bardzo kolorowo

Kolorowy szał! Fluorescencyjne farby w dłoń i gotowe! Nie wpadłabyś na to, że palmy mogą pojawić się w wielkanocnym koszyczku? A właściwie... dlaczego nie?

9. Pisanka-Pokemon

Rok temu bardzo modne były pisanki przypominające Minionki. Postaci z innych bajek też będą bardzo efektownie prezentować się jako jajogłowe stworki ;-)

10. Błękitny i złoty

Pastele to co roku jedne z wiodących barw Wielkanocy. Świetnie będą prezentować się z elementami w kolorze złota i srebra.

11. Pisanki z brokatem

Bling-bling! Pisanki z brokatem obronią się same. Wystarczy trochę magicznego pyłu, aby stworzyć bardzo efektowne jajka wielkanocne.

12. Jajka jak pąki kwiatów

Pisanki mogą też przypominać ledwo rozwinięte pączki wiosennych kwiatów. Doklej listki z papieru, a jajka pomaluj tak, aby przypominały nierozwinięte tulipany. Proste i efektowne!

13. Czarny i złoty

Tradycyjnymi barwami Wielkanocy są raczej zieleń, żółć i odcienie pasteli. Kto jednak powiedział, że to jedynie słuszna i obowiązująca paleta kolorów? Pisanki będą równie dobrze prezentować się w wydaniu glamour - czarny i złoty komponuje się idealnie!

14. Minimalistyczna biel i czerń

Minimalistyczne pisanki wyjątkowo przykuwają wzrok. Żadnych jaskrawych kolorów, sama biel i czerń. Takie jajka prezentują się bardzo elegancko i subtelnie.

