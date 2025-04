W Wielkanoc Brytyjczycy turlają je w wyścigach, Francuzi szukają ich czekoladowych odpowiedników, a Polacy święcą w koszyczkach - jajka, symbol odradzającego się życia. Na wielkanocnym stole koniecznie w wersji bajecznie kolorowych pisanek!

Istnieje mnóstwo sposobów na stworzenie barwnych, wielkanocnych jajek. Co najważniejsze, nie trzeba mieć wybitnych umiejętności plastycznych, by stworzyć ładne pisanki. Jak samodzielnie udekorować wielkanocne jaja z pomocą podręcznych akcesoriów kuchennych? Zobacz 4 pomysły, jak ozdabiać pisanki!

1. Zafarbuj jajka naturalnymi metodami

Jednym z najprostszych sposobów na malowanie jajek jest gotowanie ich w osolonej wodzie z różnymi warzywami i owocami.

Jakie kolory skrywa natura?

Łupinki cebuli dają kolor brązowy lub pomarańczowy.

dają kolor brązowy lub pomarańczowy. Fiolet uzyskamy używając jagód.

Buraczki zafarbują skorupki na czerwono.

zafarbują skorupki na czerwono. Czerwona kapusta na błękit.

na błękit. Żółć uzyskamy gotując jajka z marchewką i curry.

Nasycenie koloru kontrolujemy poprzez ilość dodanych do wody warzyw.

2. Ozdabiaj jajka brokatem

Miłośnikom ekstrawagancji polecamy brokatowe pisanki. Do ich wykonania potrzebujemy drobinki brokatu, kleju w sztyfcie oraz papierowych torebek śniadaniowych.

Ugotowane na twardo jajka smarujemy dokładnie cienką warstwą kleju, a następnie wkładamy je do torebki z brokatem i dokładnie obtaczamy. W razie potrzeby możemy torebkę zawinąć i potrząsnąć jej zawartością. Wyjmujemy jajko i zdmuchujemy nadmiar pyłku. Brokat będzie ciekawie wyglądać również na jajkach wcześniej pomalowanych naturalnymi barwnikami.

3. Przygotuj pop-artowe kleksy

Efekt malarskich kleksów zachwyci najmłodszych - szczególnie w fazie ich tworzenia, która jest dla dzieci wyjątkowo atrakcyjna. By wykonać kolorowe, popartowe bohomazy potrzebujemy:

bezbarwnych słomek do napojów,

barwników spożywczych rozpuszczonych z odrobiną octu w plastikowych kubeczkach,

ugotowanych jajek umieszczonych w kieliszku.

Warto także zabezpieczyć gazetami powierzchnię wokół siebie.

A jak wykonać kleksy na jajkach? Bierzemy głęboki wdech i przy użyciu słomki powoli zasysamy kolorowy barwnik spożywczy z kubeczka, tak by nie dostał się do ust. Następnie kierujemy słomkę w stronę jajka i energicznie wydmuchujemy na nie barwny płyn. Czekamy aż skorupka wyschnie. Odwracamy pisankę i powtarzamy czynność. W tworzeniu kompozycji z kleksów warto wziąć pod uwagę to, jakie kolory otrzymamy w wyniku łączenia barw podstawowych: czerwieni, niebieskiego i żółtego.

4. Odbij listki roślin na pisankach

Piękny i subtelny efekt można uzyskać, odbijając listki roślin na jajkach. Jak to zrobić?

Do skorupki jajka przykładamy odpowiednio przycięty listek paproci, pietruszki lub koniczyny. Im bardziej charakterystyczny kształt, tym lepiej. Następnie listek zakrywamy łupinką cebuli, a całość owijamy mocną folią aluminiową. W razie potrzeby poprawiamy ułożenie roślinnych warstw. Jajka gotujemy na twardo w osolonej wodzie. Po wyjęciu z wody, nie odwijając z folii, odkładamy je delikatnie na sito, by obeschły. Najlepiej chwycić jajka za czubki, by nie uszkodzić tworzącej się pod folią ozdoby. Po upływie 20 minut delikatnie odwijamy jajka - roślinne wzory powinny być już widoczne.

Macie jakieś inne pomysły na to, jak ozdabiać pisanki?

Materiały prasowe - Jan Niezbędny

