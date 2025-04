fot. Fotolia

Typowe ciasto to mieszanka najbardziej kalorycznych składników: cukru, masła i białej mąki. Węglowodany i tłuszcz to istna bomba kaloryczna. Tymczasem wypieki, i to bardzo dobre, można zrobić bez tych składników.

Reklama

Odchudzone wielkanocne ciasto: bez cukru!

Zamiast szklankami sypać cukier do ciasta, lepiej zamienić go na zdrowsze substancje, jak stewia czy ksylitol. Szklanka stewii, zamiast szklanki cukru to już 1000 kcal mniej! "Stewii bez problemu można używać do wypieków, bo w przeciwieństwie do sztucznych słodzików, nie gorzknieje w wysokiej temperaturze. Do wypieków szczególnie dobrze nada się stewia w kryształkach 1:1, której dodaje się tyle co cukru, dzięki czemu zachowana zostaje konsystencja ciasta" – mówi Beata Straszewska z centrum wiedzy o stewii Stewiarnia.pl.

Ze stewii można też przyrządzić dietetyczny lukier, mieląc ją na puder i rozrabiając z odrobiną wody i sokiem w cytryny.

Trzeba jednak pamiętać, że na stewii nie urosną drożdże. Wystarczy więc dodać do nich łyżeczkę cukru, a resztę cukru w przepisie zastąpić już zdrowszym odpowiednikiem.

Zobacz także: Wielkanoc w wersji light – 10 złotych rad

Odchudzone wielkanocne ciasto: bez białej mąki!

Do pieczenia świetnie nadaje się mąka orkiszowa, która zawiera więcej witamin, białka i substancji mineralnych niż zwykła mąka pszenna. Inne zdrowe mąki, które warto rozważyć, to żytnia, gryczana czy jęczmienna – mają one mniejszą zawartość glutenu, przez co powodują, że ciasto jest bardziej zbite. Żeby zapobiec zmianie konsystencji warto mieszać te zdrowsze mąki pół na pół z mąką pszenną.

Samodzielnie można uzyskać mąkę owsianą lub migdałową mieląc odpowiednio płatki owsiane lub migdały. Istnieją też przepisy na wypieki bez mąki, np. na bazie kaszy jaglanej czy fasoli. Warte spróbowania!

Reklama

Odchudzone wielkanocne ciasto: bez masła!

Kostka masła czy margaryny to około 1700 kcal. Czy można przygotować ciasto bez tego składnika? Tak! Dietetyczną babę drożdżową lub mazurek robi się z dodatkiem jogurtu lub ricotty. W cieście kruchym bez masła wyspecjalizowali się Włosi.

Dzięki jogurtowi ciasto jest lepkie i kruche, a przy tym mniej kaloryczne.

Skarbnicą przepisów na ciasta bez masła są przepisy wegańskie. – "Powodem do odchudzania po świętach są też wszelkie kremy na bazie masła. A można oszczędzić sobie wyrzutów sumienia, zastępują kaloryczne warstwy kremami z owoców czy deserowej lub gorzkiej czekolady" – radzi Beata Straszewska ze Stewiarnia.pl. Krem morelowy uzyskamy mocząc morele przez noc i miksując blenderem na gładką masę. Lepszym rozwiązaniem niż maślany krem będzie też gęsty budyń.

Źródło: Materiały prasowe Stewiarnia.pl

Wypróbuj przepis: Powidła śliwkowe słodzone stewią