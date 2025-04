Intencja za zmarłego w dniu pogrzebu jest częścią ceremonii pożegnania osoby zmarłej. Jej celem jest wyrażenie szacunku dla tej osoby, uproszenie Boga o miłosierdzie dla jego duszy oraz pocieszenie pogrążonych w żalu bliskich.

Jak każdy element obrzędów kościelnych intencja powinna być zgodna z nauką Kościoła. Warto poświęcić czas na jej staranne przygotowanie, bo choć to tylko formalna część uroczystości, jest też elementem pomagającym przeżyć żałobę. Tak napiszesz ją we właściwy sposób.

Spis treści:

Intencja nie powinna być zbyt długa — to nie mowa pożegnalna na pogrzebie lecz fragment ceremonii odbywającej się w kościele. Naprawdę wystarczy kilka maksymalnie kilkanaście zdań napisanych prostym, zrozumiałym językiem.

Cały tekst powinien mieć odpowiednią konstrukcję. Oto kolejność poszczególnych elementów intencji pogrzebowej:

Zwrot do Boga, np.: „Dobry Panie nasz", „Miłosierny Boże" albo „Boże Wiekuisty",

Prośba o przyjęcie duszy osoby zmarłej do Nieba/Królestwa Niebieskiego – tu trzeba wymienić imię lub imię i nazwisko osoby zmarłej.

Wspomnienie zasług i zalet osoby zmarłej, jej dokonań.

Prośba o pociechę dla najbliższych.

dla najbliższych. Zakończenie zwrotem: „Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen”

Dodatkowe elementy w intencji za zmarłego w dniu pogrzebu

Czasami intencja może mieć nieco bardziej rozbudowaną konstrukcję i zawierać dodatkowe elementy. Nie są one obowiązkowe, ale czasami są stosowane. Najczęściej bardziej rozbudowane teksty intencji pisane są na pogrzeby osób znanych lub zasłużonych. Jednak rodzina może zażyczyć sobie obszerniejszego tekstu (i go zaproponować) właśnie na dzień pogrzebu osoby bliskiej.

Takimi dodatkowymi elementami mogą być:

skrócony życiorys zmarłego, zawierający jego zasługi,

osobiste wspomnienia związane z żegnaną osobą,

związane z żegnaną osobą, fragmenty modlitwy za zmarłych, np. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen” lub „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę”.

fot. Zasady pisania intencji za zmarłego w dniu pogrzebu / Adobe Stock, apichon_tee

Poniżej 3 przykłady, jak mogłaby wyglądać intencja za zmarłego w dniu żałoby. Znajdziesz tu tekst krótki i zwięzły, gdy rodzina nie chce rozbudowywać tego fragmentu ceremonii. Gdyby jednak była potrzeba zawarcia większej ilości treści, to także podpowiadamy, jak mógłby taki tekst wyglądać.

Przykład 1. intencji za zmarłego w dniu pogrzebu

Dobry Panie nasz,

Przyjmij do Królestwa Niebieskiego duszę świętej pamięci Heleny. Swoją obecnością na tej ziemi dawała świadectwo wiary i miłości bliźniego. Całe życie poświęciła rodzinie i pracy w szkole, ucząc najmłodsze dzieci i wkładając w to całe serce.

Prosimy Cię Panie o pociechę dla najbliższych i przyjaciół, których pozostawiła w głębokim smutku, a tu obecnych o modlitwę za jej duszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Przykład 2. intencji pogrzebowej za zmarłego

Umiłowany Ojcze,

Przyjmij do Nieba duszę świętej pamięci Karola Kowalskiego, który zmarł, pozostawiając pogrążonych w żałobie – żonę, dzieci i wnuki. Ich żal jest w pełni uzasadniony, gdyż całe życie św. pamięci Karola było poświęcone dbaniu o ich dobro i dostatek. Ale dobroć i umiłowanie bliźniego przyświecało mu także w pracy zawodowej. Od najmłodszych lat chciał nieść pomoc innym ludziom, dlatego został lekarzem, który z sercem na dłoni dbał o swoich pacjentów.

Dobry Boże pociesz rodzinę św. Pamięci Karola i roztocz swoją miłosierną opiekę nad nią i nad jego pacjentami, którzy liczą na spotkanie z nim w Królestwie Niebieskim.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Przykład 3. pogrzebowej intencji za zmarłego

Ojcze Niebieski,

Prosimy Cię, racz przyjąć do Królestwa Niebieskiego duszę świętej pamięci Antoniny Malinowskiej, która całym życiem dawała świadectwo swojej wiary. W młodych latach brała udział w Powstaniu Warszawskim jako kurier. Została ranna i do końca życia zmagała się z konsekwencjami odniesionych ran. Nie skarżyła się, ale z zapałem i oddaniem poświęciła się najpierw studiom na Politechnice, potem pracy w Instytucie Lotnictwa, a także wychowywaniu dzieci. Z sukcesami łączyła pracę zawodową z życiem rodzinnym. Została odznaczona medalem „Zasłużonego dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, odebrała tytuł profesora zwyczajnego z rąk prezydenta RP. Do końca życia wspierała środowisko naukowe swoją wiedzą, a rodzinę miłością i pociechą. Była wybitnym naukowcem, ciepłą żoną i matką, ukochaną babcią i prababcią.

Umiłowany Ojcze, pogrążonych w żałobie bliskich, znajomych i współpracowników św. pamięci Antoniny otocz opieką i miłością. Wlej w ich serca nadzieję na spotkanie z Tobą i św. pamięci Antoniną w Królestwie Niebieskim. O to się modlimy słowami św. Gertrudy: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa w połączeniu z wszystkimi Mszami Świętymi odprawianymi dzisiaj na całym świecie, za dusze w czyśćcu cierpiące".

Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Jeżeli chcesz zmarłego szczególnie uhonorować. Możesz na jego grobie wypisać epitafium. Być może przygotowanie intencji pogrzebowej pomoże ci przygotować odpowiedni tekst.

