Wybór i pakowanie prezentów zawsze stanowi pewien kłopot. Równie ważny, co sam prezent, jest sposób jego zapakowania. Nie wypada przecież wręczyć upominku bez ozdobnego opakowania. Jak ładnie zapakować prezent na komunię? To sprawa dość prosta. Wystarczy torebka prezentowa lub papier do pakowania – biały, kremowy lub z motywem komunijnym. Tych w sklepach nie brakuje.

Prezenty – przyjemność po oficjalnej części

Trudno wyobrazić sobie dzień Komunii Świętej bez prezentów. Ich wręczanie to dla dziecka tak samo ważna chwila, jak uroczystość w kościele. Każda rodzina może podchodzić do tematu komunijnych prezentów różnie. Jedni postawią na drobne, wręcz symboliczne upominki, inni pozostawiają bliskim pełną dowolność w wyborze, a dziecko może otrzymać eleganckie i kosztowne prezenty. Niezależnie od tego, jak wybiera się prezent komunijny, jedno jest pewne: powinien być wręczony w eleganckiej formie. Jak ładnie zapakować prezent na komunię? Podpowiadamy!

Istota tkwi w prostocie, czyli jak ładnie zapakować prezent na komunię?

Uroczystość komunijna z założenia powinna być przeżyciem duchowym, a nie okazją do materialnych uciech. Nie sposób jednak wyobrazić sobie przyjęcie komunijne bez prezentów. Niezależnie od tego, czy są to hity wśród komunijnych prezentów, czy symboliczne upominki, sposób ich zapakowania powinien nawiązywać do charakteru uroczystości. Wybierz więc opakowanie skromne, z motywem religijnym.

Torebka, papier, wstążka i życzenia – to wystarczy

Aby podkreślić religijny aspekt uroczystości, postaw na skromność. Drobny upominek, taki jak biżuterię czy gadżet elektroniczny, możesz wręczyć we własnoręcznie wykonanym pudełeczku. Wystarczy kawałek kartonu lub brystolu o odpowiednich wymiarach i instrukcja znaleziona w sieci. Jeśli nie jesteś mistrzem robótek ręcznych, możesz kupić gotowe pudełko. Jeśli wręczasz prezent zapakowany w fabryczny karton, wystarczy obłożenie go papierem do pakowania. W tym przypadku sprawdzi się ten w jasnych kolorach: biały, kremowy czy z motywem religijnym lub komunijnym.

Mniej znaczy więcej

Jeśli masz chwilkę czasu, opakowanie prezentu możesz urozmaicić. Dodaj wstążkę, koronkę, kokardkę lub serwetkę, a do tego dołącz bilecik z życzeniami. W przypadku prezentów komunijnych minimalizm będzie prezentował się klasycznie, a do tego bardzo taktownie.

