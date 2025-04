Dobrze wiedzieć, jak zakończyć list, by brzmiał profesjonalnie lub grzecznie. Nie warto ograniczać się do szablonów, utartych zwrotów, których użycie nie sprawia większych problemów - można pokusić się o osobiste formy zakończeń listów - warto zajrzeć do korespondencji pisarzy i poetów.

Reklama

Spis treści:

List formalny, zgodnie z przyjętymi normami, powinno się kończyć zwrotami typu:

Pozostając z szacunkiem,

Z wyrazami szacunku,

Z uszanowaniem,

Z poważaniem,

Z szacunkiem.

Zwroty tego typu są jak najbardziej na miejscu w listach formalnych, biznesowych, gdyż wyrażają one szacunek, jakim darzymy te druga osobę. Traktowanie są niekiedy jako formy przestarzałe, bo wypowiedziane brzmią nieco archaicznie, niemniej jednak są w bardzo dobrym tonie zwłaszcza, jeśli zwracasz się do osoby starszej.

W listach nieoficjalnych, czyli skierowanych do przyjaciół, znajomych lub członków rodziny, możesz pozwolić sobie na znacznie więcej czułości i emocji. Zakończenie listu do bliskich osób w formie bardziej emocjonalnej w 1.os. l poj. jest postrzegane jako sympatyczna kropka nad i. Listy nieformalne najlepiej jest uwieńczyć zwrotami typu:

Serdecznie pozdrawiam,

Pozdrawiam,

Twój szczery przyjaciel,

Przesyłam buziaki,

Całusy,

Załączam mocne uściski,

Serdeczności.

Jeżeli w liście przesyłasz drugiej osobie wyrazy wdzięczności (jest więc on formą podziękowania), to zaleca się go zakończyć w stylu:

Z podziękowaniami,

Z serdecznymi podziękowaniami,

Ze szczerymi wyrazami wdzięczności.

Wyrażając chęć odwdzięczenia się i podkreślenia, jak ważna jest dana sprawa w opisanym liście, można go zakończyć formułą: „Szczerze oddany”. Kieruje się takie słowa do osoby, którą znamy, ale niezbyt dobrze.

Co zrobić, gdy zginie list?

fot. Jak zakończyć list? Adobe Stock, Scisetti Alfio

Zwroty grzecznościowe w korespondencji urzędowej są dość utarte i schematyczne - ważniejsze są w nich informacje, a nie wydźwięk listu. Jak zakończyć list urzędowy?

Jeśli oczekujesz odpowiedzi lub załatwienia sprawy, dołącz podpis:

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Jeśli chcesz np. jedynie podać informację czy złożyć wniosek pisemny, zakończ taki list neutralnym zwrotem:

Z wyrazami szacunku.

Ten schemat stosuje się w korespondencji urzędowej, skierowanej do wysokich urzędników, do ambasadorów czy wysokiej rangi duchownych.

List motywacyjny powinien być zakończony zwrotem z prośbą o rozpatrzenie kandydatury i nadzieją na odpowiedź. Bardzo dobrym wyborem jest klasyczne zakończenie listu. Zazwyczaj list motywacyjny kończy się słowami:

Łączę wyrazy szacunku,

Z wyrazami szacunku,

Można też zawrzeć całe zdanie wieńczące list tego typu:

Chętnie spotkam się z Państwem osobiście...

Będę wdzięczny za możliwość spotkania...

Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania podczas spotkania.

List do księdza możesz zakończyć zwrotem:

Szczęść Boże

Z Bogiem

Proszę przyjąć wyrazy czci

Z prośbą o modlitwę

Co można znaleźć w listach pożegnalnych o charakterze informacyjnym?

Zakończenie będzie się różnić w zależności od tego, czy jest to list formalny czy nieformalny.

Jak zakończyć list formalny po angielsku?

Yours sincerely - Z poważaniem (wtedy, gdy znamy adresata).

Yours faithfully - Z poważaniem (wtedy, gdy nie znamy adresata osobiście).

Thank you for your help - Dziękuję za Pana/Pani pomoc

Jak zakończyć list nieformalny po angielsku?

I hope to see you soon - Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy

I am waiting for you quick answer - Czekam na twoją szybką odpowiedź

Greetings/Regards - Pozdrowienia

Best wishes – Najlepsze życzenia

Oto kilka przydatnych zwrotów, które możesz wykorzystać w listach oficjalnych i osobistych.

Jak zakończyć list formalny po niemiecku?

Hochachtungsvoll - Z poważaniem

Mit freundlichen Grüßen - Z wyrazami szacunku

Vielen Dank im Voraus - Z góry bardzo dziękuję

Bitte antworten Sie uns umgehend, da… - Będę wdzieczny/a za szybką odpowiedź, ponieważ...

Jak zakończyć list nieformalny po niemiecku?

Grüße - Pozdrowienia

Beste Grüße - Najlepsze pozdrowienia

Herzliche Grüße - Pozdrawiam serdecznie

Bis bald! – Do zobaczenia!

Küsse – Buziaki

Dein … – Twój …

Deine … – Twoja …

Nie tylko sam zwrot wieńczący list jest kluczem do poprawnego zakończenia pisma. Jak poprawnie podpisać się pod listem?

Nie stosuj inicjałów,

nie używaj skrótów ani pseudonimów,

nie pozostawiaj listu bez podpisu chociażby imieniem,

nie stosuj wersalików.

Zakończenie listu inicjałami czy skrótami może wprowadzić w błąd odbiorcę lub zasugerować fałszywe intencje. Zazwyczaj inicjałami lub skrótowcami, zdrobnieniami podpisują się osoby, które mają coś do ukrycia (przykładem są tu np. komentarze w internecie). Wyjątkiem są bliskie relacje z osobą, do której pisze się list.

Bardziej stosowne jest podpisanie się pełnym imieniem (nie znaczy to oczywiście, że nie możemy stosować form krótszych od niektórych imion, form, które już od dawna goszczą w polskiej kulturze, np. Katarzyna-Kasia, Joanna-Asia, Magdalena-Madzia).

Formy krótsze imion można stosować tylko w listach nieoficjalnych, tj. skierowanych do przyjaciół, rodziny lub znajomych. W listach oficjalnych zaleca się jednak używanie pełnych imion) lub ewentualnie imieniem i nazwiskiem (listy oficjalne).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.04.2010.

Reklama

Czytaj także:

Jak napisać dobry list osobisty?

Jak napisać list z przeprosinami?

List intencyjny - czym jest i kiedy warto go sporządzić?