Warto, aby te proste reguły weszły w nawyk – pozwala to uniknąć niepotrzebnej gafy, gdy przyjdzie nam jeść oficjalną kolacje lub biznesowy lunch.

Reklama

Pieczywo

Chleb podawać należy na oddzielnych talerzykach, jako dodatek do przystawek. Kawałków nie odgryzamy, ale łamiemy na niewielkie części i wkładamy do ust. Ułamanych kawałków nie kładziemy na talerzu (należy tak rozplanować kolejne ruchy, aby nie przekładać ich z rąk do rąk na zmianę z nożem i widelcem). Nie maczamy także kęsów w sosach czy dipach – choćby było to najbardziej kuszące. Duże kawałki chleba w postaci kanapek kładziemy na talerzu i zjadamy za pomocą sztućców.

Chleb pita

W przypadku pieczywa indyjskiego lub z Bliskiego Wschodu (pita, nan, papadam, poori) jedzenie wygląda nieco inaczej. Chleb podawany jest na stół na talerzach lub w płaskich koszykach w całości. Należy oderwać większy kawałek palcami, następnie położyć na swoim talerzu. Aby zjeść – kolejno łamiemy na mniejsze kawałki – na jeden kęs.

Bochenek chleba w restauracji

Jeśli w restauracji podają cały bochenek chleba na desce do krojenia, należy kroić go w kromki – nie na kawałki. Najpierw odkrawamy piętkę, następnie kroimy w stronę środka bochenka. Nigdy nie robimy tego z obu stron.

Jak smarować chleb

Masło podajemy na stół na różne sposoby. Jednym z nich jest nałożenie ubitego masła na niewielki talerzyk i podane z nożem do masła. Można również pokroić kostkę na plasterki i zaserwować na oddzielnym talerzyku z małym widelcem.

W restauracjach czasem masło serwowane jest w pojedynczych, zapakowanych pojemniczkach. Opakowań po nich nigdy nie zostawiamy na stole: należy położyć je na talerzu z pieczywem, lub schować pod talerzem obiadowym.

Chleb smarujemy masłem po jednym kawałku – na talerzu. Nie trzymamy go w dłoni. Gorące tosty i bułeczki mogą być smarowane w całości.

Jak podawać kanapki

Jeśli chcesz podać swoim gościom kanapki, z praktycznego punktu widzenia warto jest postawić na malutkie kawałki, ponieważ te grubsze, niż 2,5cm powinno się jeść nożem i widelcem (gorącą kanapkę, polaną sosem – zawsze). Najlepiej jest zdecydować się na różne rodzaje pieczywa, wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że trafimy w gusta naszych gości. Doskonałymi propozycjami będą kanapki z mięsem, pastą rybną lub serem pleśniowym. Można także na świeże pieczywo położyć wędzonego łososia z małą gałązką pietruszki i cząstką (nie plastrem) cytryny. Smacznym i eleganckim akcentem będą kanapki z jajkiem i odrobiną kawioru.

Burritos, gyros i inne zawijane kanapki owinięte płaskim pieczywem (np. tortillą), wypełnione farszem, powinno się jeść rękami. Kawałki, które spadną na talerz dojadamy widelcem.

Pizza

Reklama

Jeśli mowa o pieczywie, nie sposób pominąć włoskiego przysmaku – pizzy. Różne jej rodzaje jemy w różny sposób. Sycylijską lub podaną w głęboki naczyniu je się sztućcami. Inne rodzaje możemy jeść zarówno za pomocą noża i widelca, jak i rękami: składając kawałek wzdłuż.