Po szarej zimie wprost nie możemy oderwać oczu od doniczek z kolorowymi wiosennymi roślinami. Najpopularniejsze są rośliny cebulowe, a wśród nich hiacynty. Ponieważ ich trwałość zależy w dużym stopniu od kondycji, w jakiej jest roślina w chwili zakupu, zwróć uwagę, aby hiacynty miały zdrowe, zielone liście. Jeśli choć jeden jest pożółkły lub ma plamki, poszukaj innego egzemplarza. Zawsze też lepiej kupić roślinę, która ma tylko część kwiatów rozwiniętych, a resztę w pąkach. Dotknij palcem ziemi - przesuszona, to sygnał, że kwiatek może mieć zniszczone korzenie.

Reklama

Jak dbać o hiacynty?

Nie przegrzewaj



Jak wszystkie kwiaty wiosny, hiacynty wolą bardziej chłód niż ciepło. Trudno wyziębiać dla nich dom, ale na noc dobrze jest wynosić je na balkon, do zimnej werandy lub chociaż postawić przy rozszczelnionym oknie. Absolutnie nie powinny stać przy włączonym grzejniku - uschną błyskawicznie.

Regularnie podlewaj



Ustaw doniczkę na podstawce i mniej więcej co dwa dni sprawdzaj palcem wilgotność podłoża. Jeśli jest lekko wysuszone, wlej trochę wody na podstawkę, a po 20 minutach wylej resztę, jeśli roślina nie wypiła. Wprawdzie można również podlewać hiacynta wprost do doniczki, ale zdarza się, że zalewana cebula gnije. Dlatego lepiej nie ryzykować.

Po świętach pod chmurkę



Gdyby nawet zdarzyły się nocą przymrozki, nic im się nie stanie, bo wytrzymują kilkustopniowe mrozy. Na dworze, będą kwitły znacznie dłużej niż w mieszkaniu.

Gdy przekwitną



Usuń resztki zaschłych kwiatów, ale hiacynty dalej podlewaj, bo dzięki temu cebulki, które straciły sporo składników odżywczych żywiąc kwiat, znów się wzmocnią. Co 2 tygodnie podlewaj hiacynty roztworem nawozu do roślin kwitnących, ale dwa razy bardziej rozcieńczonym niż zaleca producent. Gdy liście zaschną, wyjmij cebulki z ziemi i przenieś do chłodnego pomieszczenia. We wrześniu posadź ponownie w ogrodzie. Wiosną zakwitną.

Czytaj także o innych ozdobach wielkanocnych:

30 najładniejszych dodatków wielkanocnych

Jak przygotować wielkanocne dekoracje z żonkilami?

6 prostych sposobów na jajka wielkanocne

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".