Napisanie i wysłanie e-maila nie sprawia już większego problemu ani dziecku ani osobie starszej. Jednak wiele osób nie wie, jak powinno się prawidłowo adresować takie wiadomości.

Reklama

Wiadomość do jednego odbiorcy

Wiadomość do jednego odbiorcy możemy zaadresować na dwa sposoby:

1. Wpisując adres w przeznaczone do tego pole:

2. Wybierając odpowiedni adres z książki adresowej:

Z pierwszej opcji korzystamy, gdy wysyłamy wiadomość do danego odbiorcy tylko raz. Jeżeli często piszemy do kogoś e-maile wygodniej będzie nam dodać adres tej osoby do swojej bazy. Nigdy nie zapominajmy, żeby sprawdzić, czy wybraliśmy właściwego adresata wiadomości.

Wysyłanie kopii wiadomości

Jeżeli wysyłamy do kogoś e-mail i chcemy, żeby inna osoba dostała tę wiadomość do wglądu, wklejamy jej adres w pole oznaczone „DW” lub „Cc”. Adres głównego odbiorcy umieszczamy wówczas w okienku „Do” lub „To”.

Wiadomość do kilku odbiorców jednocześnie

Wysyłanie e-maila do kilku odbiorców jednocześnie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli uważamy, że nie jest konieczne, abyś ktoś przeczytał naszą wiadomość, nie wpisujmy go na list odbiorców. Każdy dostaje dziennie od kilku do kilkudziesięciu wiadomości, więc kolejny zbędny e-mail będzie tylko zaśmiecał mu skrzynkę.

Gdy chcemy wysłać tę samą wiadomość do kilku osób, które się znają, można wkleić ich adresy w jedno pole (oznaczone „Do” lub „To”), np. w przypadku, gdy planujemy wyjazd ze znajomymi i przesyłamy im ofertę biura podróży.

Nie zapominajmy, żeby ustawić ich nazwiska w porządku alfabetycznym, wówczas żaden z nich nie poczuje się urażony.

Jeżeli chcemy napisać tę samą wiadomość do kilku osób, które się nie znają, dobrze jest skorzystać z opcji pozwalającej ukryć adresy wszystkich odbiorców (pole oznaczone „UDW” lub „Bcc”). Nikt chyba nie chciałby, żeby jego adres e-mail trafił w obce ręce.