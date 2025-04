Jaja przepiórcze - wykorzystuje się je w diecie dzieci uczulonych na białko kurze. Jedno kurze jajko można zastąpić trzema, czterema przepiórczymi. Mają więcej żółtka, mniej tłuszczu. Jest w nich więcej składników mineralnych i witamin. Cena: ok. 36 gr/szt; Jajeczka przepiórki rzadziej powodują alergię niż kurze, dlatego spróbuj podać je alergikowi. Na miękko gotuj je półtorej minuty, na twardo 3–4 minuty.

Jaja strusie - jedno jajo waży ok. 1650 g. Zawiera ok. kilograma białka i 320 g żółtka. Ma co prawda sporo cholesterolu, ale nawet pięć razy więcej cennych nienasyconych tłuszczów niż jaja kurze. Cena: ok. 50 zł/szt;

Jaja gęsie - podobnie jak kacze są dość pożywne, ale ciężkostrawne. Zawierają dużo tłuszczu. Mają oleisty smak, dlatego najczęściej wykorzystuje się je do wypieków. Cena: ok. 70 gr/szt.