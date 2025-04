Jajka faszerowane pieczarkami – składniki

Jedną z propozycji potrawy na Wielkanoc są jajka z dodatkiem pieczarek. To danie bardzo łatwe w przygotowaniu, do którego nie będziesz potrzebować wiele składników – za to wyglądają i smakują wyśmienicie.

6 jajek

cebulę

30 dag pieczarek

zieloną pietruszkę (świeżą lub suszoną)

odrobinę masła

ok. 20 g majonezu

sól i pieprz

kiełki rzodkiewki, brokuła lub świeża zielenina – opcjonalnie do dekoracji

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo, a następnie ostudź w zimnej wodzie, obierz ze skorupek Jajka przekrój wzdłuż i ostrożnie wyjmij łyżeczką żółtka Żółtka przełóż do miski i roznieć widelcem Pieczarki umyj, osusz i pokrój w plasterki. Cebulę posiekaj drobno i podsmaż na patelni na złoty kolor Do zeszklonej na patelni cebuli dodaj odrobinę masła, dodaj pieczarki, dopraw do smaku solą i pieprzem Pieczarki i cebulę ostudź i zmiel – najlepiej w maszynce do mięsa, możesz także użyć blendera. Dodaj zgniecione żółtka, pietruszkę i 2/3 przygotowanej ilości majonezu, dopraw solą i pieprzem, wymieszaj Połówki jajek wypełnij farszem, udekoruj pozostałą częścią majonezu.

To bardzo prosty, a jednocześnie smaczny i wiosenny przepis na jajka faszerowane w innej niż dotychczas odsłonie. Smacznego!

Faszerowane pieczarkami ze słoika

Składniki:

4 łyżki majonezu

pęczek posiekanej pietruszki

8-10 jajek

kukurydza z puszki

pieczarki marynowane

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki jogurtu

Przygotowanie:

Ugotuj jajka na twardo i dokładnie ostudź. Następnie przekrój na pół i wydrąż żółtka. Przełóż do miski i połącz razem z jogurtem i majonezem. Pokrój pietruszkę i marynowane pieczarki. Połącz z kukurydzą z puszki. Dopraw solą i pieprzem i wszystko dokładnie wymieszaj. Zmiel za pomocą blendera na gładko lub pozostaw niewielkie cząstki. Przełóż do połówek jajek i podawaj z kleksem z majonezu.

Wersja z orzechami

Składniki:

garść orzechów włoskich lub laskowych

pieczarki ze słoika

4 łyżki majonezu

czerwona papryka

szczypta soli

szczypta pieprzu

8-10 jajek

pęczek koperku

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo lub półmiękko w zależności od preferencji. Po wystudzeniu wydrąż żółtka i wymieszaj z pokrojonymi w drobną kosteczkę pieczarkami. Dodaj majonez oraz drobno posiekane orzechy włoskie lub laskowe. Pokrój paprykę i połącz z posiekanym koperkiem. Całość zblenduj na gładko i przełóż nadzienie do wydrążonych jajek. Podawaj z kleksem ze śmietany lub jogurtu.

