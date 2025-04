Jajka drapane to ciekawa metoda ich zdobienia. Wykorzystywana jest przede wszystkim na Wielkanoc. To dość czasochłonny sposób, ale nie wymaga wielu składników ani szczególnego przygotowania.

Jajka drapane to metoda zdobienia, popularna szczególnie w okresie Wielkanocy. Naturalnie barwione jajka zdobi się poprzez wydrapywanie wzorków na skorupce. Można do tego wykorzystać igłę, nóż, a nawet nożyczki - to, co akurat masz pod ręką. Najbezpieczniejsza jednak jest igła, dodatkowo pozwala na precyzyjne zdobienie.

Do drapania najlepiej sprawdzają się jajka kacze, ponieważ ich skorupka jest twardsza i dzięki temu bardziej odporna na uszkodzenia. Można użyć także jajek kurzych, ale trzeba zachować ostrożność, aby podczas drapania skorupka nie pękła.

fot. Podczas drapania jajek trzeba być bardzo ostrożnym/Adobe Stock, borzywoj

Przygotowanie jajek drapanych wcale nie jest trudne i nie wymaga dużych przygotowań. Wymaga jednak cierpliwości i pochłania spora ilość czasu.

Potrzebne materiały:

5 białych kurzych lub kaczych jaj,

łupinki żółtej i czerwonej cebuli,

łyżka stołowa,

nóż do papieru lub igła.

Sposób przygotowania:

Jaja zagotuj w łupinach żółtej i czerwonej cebuli. Najlepiej najpierw zagotować łupiny i jajka wrzucać do wrzątku. Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy kolor skorupki, zostaw jajka na noc w wodzie, w której się gotowały. Wyjmij jajka łyżką cedzakową i opłucz je pod kranem. Nożykiem lub igłą wydrapuj wymyślone przez siebie wzory.

Metoda ta jest niestety bardzo pracochłonna. Wykonanie precyzyjnie zdobionego jajka zajmuje nowicjuszom niekiedy kilka godzin. Wszystko jednak zależy od wzoru. Jeśli wybierzesz mniej skomplikowany, czas pracy się skróci.

Musisz także uważać, aby podczas drapania skorupki nie dopuścić do jej pęknięcia. Ruchy igły czy noża muszą być delikatne, ale stanowcze.

