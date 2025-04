Zastanawiałaś się, jakie imiona noszą renifery Św. Mikołaja i ile dzielnych, rogatych pomocników ciągnie sanie z prezentami? Imiona 9 reniferów znane są już od 1823 roku. Po raz pierwszy pojawiły się w wierszu Clementa C. Moore'a, i zostały przetłumaczone z angielskiego na inne języki.

Imiona reniferów Mikołaja - skąd je znamy

Istnienie drugoplanowych bohaterów Bożego Narodzenia, czyli reniferowego zaprzęgu Św. Mikołaja, ma swoje potwierdzenie w literaturze - opowiadaniach, nowelach i wierszach. Początkowo sanie ciągnęło 8 reniferów, a popularny Rudolf (Czerwononosy), o którym teraz powstaje najwięcej książeczek i wierszyków, dołączył do 8-osobowej kompanii 7 lat po ukazaniu się listy reniferów Św. Mikołaja w wierszu Moore'a „A Visit from St. Nicholas” (przetłumaczony na polski: „Noc wigilijna”).

Jego akcja dzieje się w noc wigilijną - podczas głębokiego snu, gospodarz domu zrywa się z łóżka, obudzony przez podejrzany hałas dobiegający z zewnątrz. Wygląda przez okno i widzi Świętego Mikołaja, który leci saniami zaprzężonymi w osiem reniferów i jest świadkiem rozdawania przez Świętego Mikołaja prezentów.

Wiersz o Św. Mikołaju i reniferach doczekał się 4 innych rękopisów, z czego 3 znajdują się w muzeum. Jeden z przyjaciół poety przesłał utwór do gazety „Troy Sentinel” w stanie Nowy York, gdzie został opublikowany pierwszy raz 23 grudnia 1823 roku i był drukowany do 1837 roku - wtedy dopiero Moore przyznał się do jego autorstwa.

Imiona reniferów po polsku i angielsku

Pyszałek (Prancer),

Tancerz (Dancer),

Kometek (Comet),

Amorek (Cupid),

Błyskawiczny (Blitzen),

Fircyk (Dasher),

Profesorek (Donner),

Złośnik (Vixen),

Rudolf Czerwononosy (Rudolph).

Kwestia tłumaczenia wiersza jest dyskusyjna po dziś dzień, dotyczy ona m.in. imion reniferów Św. Mikołaja. Jedna z opublikowanych w prasie wersji zawierała niemiecką pisownię imion reniferów Donder i Blitzen, zamiast pierwotnej holenderskiej wersji z 1823 roku: Dunder i Blixem (po polsku Swarek i Strzała, a w tłumaczeniu Pauliny Zaborek, Piorun i Błyskawica).

Nowe wydania często zawierają zmiany, które są interesują językoznawców i tłumaczy, np. angielskie słowo „ere” z wersu But I heard him exclaim ere he drove out of sight, wyszło z użycia, a oznaczało „zanim”. Teraz jest często zamieniane na nowocześniejszą wersję: „as” czyli „kiedy”. Innym przykładem jest też zmiana w publikacjach słowa „happy” na „merry” w wersie Happy Christmas to all, and to all a good-night, który kończy wiersz.

Rudolf Czerwononosy - ikona popkultury

Rzekomo jest synem Profesorka (renifer w okularach). Pierwszą opowieść o Rudolfie napisał w 1939 roku Robert L. May w formie książkowej. Była ona rozdawana dzieciom w sklepach Montgomery Ward jako dodatek do zakupów w okresie bożonarodzeniowym. Opowieść ta tak bardzo spodobała się dzieciom, że historia Rudolfa jest „wydawana” do dziś.

Według opowieści, Rudolf jest synem Profesorka, jednego z pierwotnie 8 reniferów Świętego Mikołaja wymienionych w wierszu. Rudolf urodził się ze świecącym czerwonym nosem, który przysparzał mu trosk i stał się obiektem docinek. Pewnego razu, noc wigilijna była tak mglista, że Św. Mikołaj „odwołał” zaprzęg i zrezygnował z podróży dookoła świata z prezentami.

Rudolf stał się członkiem zaprzęgu reniferów, dzięki rozświetlającemu mgłę czerwonemu nosowi, dlatego też często imieniu Rudolfa towarzyszy określenie „Czerwononosy” - przykładem jest popularna piosenka „Rudolph The Red-Nosed Reindeer”.

