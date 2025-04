Imiona na bierzmowanie to bardzo imponująca lista pozycji, która składa się z imion świętych. Wybór imienia do bierzmowania (żeńskiego czy męskiego) to w rzeczywistości wybór patrona - a ten nie jest z pozoru taki prosty.

Imiona do bierzmowania nie są dowolne - należy brać pod uwagę, że bierzmowanie to sakrament katolicki i imiona na bierzmowanie to imiona świętych wyświęconych przez Kościół. Sakrament bierzmowania jest udzielany raz w życiu, a decyzja o wyborze patrona jest jednorazowa i nieodwracalna. Poniżej nasz wybór często wybieranych oraz interesujących imion do bierzmowania.

Warto zapoznać się z listą „świętych imion”, żywotem patrona lub patronki, a nie kierować się modą na imiona do bierzmowania - tak, takowa również istnieje, głównie w przypadku damskich imion do bierzmowania. Błędnie też uważa się, że każde imię nosił jakiś święty lub błogosławiony - a w rejestrze świętych nie istnieją św. Hanna, św. Maja czy np. św. Bogdan.

Damskie imiona do bierzmowania najczęściej wybiera się w oparciu o ich znaczenie i o rzeczy, jakich dokonały kobiety o tym imieniu - w Biblii i nie tylko. Młode dziewczyny często wybierają też imię, które ma dla nich osobiste znaczenie. Może to być np. imię kogoś z rodziny.

Damskie imiona do bierzmowania:

Agata – patronka sztuki, artystów, kominiarzy, pielęgniarek,

Agnieszka – patronka dziewic, narzeczonych, dzieci, panien,

Anastazja – patronka cenzorów,

Anna – patronka matek, gospodyń domowych, wdów, stolarzy,

Apolonia – patronka dentystów,

Barbara – patronka górników,

Blandyna – patronka gospodyń,

Cecylia – patronka muzyków,

Daria - patronka sędziów,

Edyta - patronka Europy

Elżbieta - patronka matek i żon,

Eulalia – patronka żeglarzy,

Felicyta – patronka kobiet,

Filomena – patronka studentów,

Franciszka – patronka emigrantów,

Genowefa – patronka dziewic,

Gertruda – patronka podróżników, pielgrzymów,

Helena – patronka malarzy i farbiarzy, wytwórców gwoździ i igieł,

Hildegarda – patronka językoznawców,

Irena – patronka dziewcząt,

Jadwiga – patronka Polski i rodzin,

Joanna – patronka pracowników radia i telewizji,

Karolina - patronka wsi i rolników,

Katarzyna – patronka chorych,

Kinga – patronka górników kopalni soli,

Klara – patronka radia i telewizji,

Klotylda – patronka notariuszy,

Krystyna – patronka młynarzy,

Kunegunda – patronka ciężarnych,

Lidia – patronka farbiarzy,

Łucja – patronka niewidomych,

Małgorzata – patronka bezpłodnych kobiet, ciężarnych, rolników,

Maria – patronka młodzieży, aktorów, pokutujących grzeszników,

Marta – patronka gospodyń domowych,

Monika – patronka wdów,

Otylia – patronka chorych na choroby gardła,

Paulina – patronka młynarzy, osób chorych,

Rozalia – patronka chorych na choroby zakaźne,

Róża – patronka kwiaciarek,

Rita – patronka spraw beznadziejnych,

Sabina – patronka gospodyń domowych,

Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów,

Teresa – patronka Hiszpanii,

Urszula – patronka nauczycielek,

Weronika – patronka kupców, fotografów, gospodyń parafialnych,

Zdzisława – patronka młodych małżeństw,

Zofia - patronka matek, wdów, ludzi chorych,

Zuzanna - patronka oczernianych.

Chłopcy także wybierają często imiona, które kojarzą im się z członkami rodziny lub osobistymi idolami czy patronami. Męskie imiona do bierzmowania także wybiera się ze względu na patrona, który jest przypisany do danego imienia.

Najpopularniejsze męskie imiona do bierzmowania:

Adam - patron ubogich i cierpiących,

Adrian – patron strażników więziennych,

Alfons – patron adwokatów,

Andrzej – patron zakochanych,

Antoni – patron małżeństw,

Bartłomiej – patron rybaków,

Benedykt – patron architektów,

Bernard – patron alpinistów,

Błażej – patron lekarzy,

Bonawentura – patron dzieci,

Brendan – patron żeglarzy,

Brunon – patron obłąkanych,

Cyryl – patron Europy,

Damian – patron farmaceutów,

Dionizy – patron strzelców,

Dominik – patron ministrantów,

Eustachy – patron myśliwych,

Filip – patron cukierników,

Florian – patron strażaków,

Franciszek – patron pisarzy,

Gabriel – patron kleryków,

Grzegorz – patron uczniów, studentów,

Henryk – patron drwali,

Hubert – patron myśliwych,

Ignacy – patron dzieci,

Izydor – patron informatyków,

Jakub – patron szpitali,

Jan – patron aptekarzy,

Jerzy – patron żołnierzy,

Joachim – patron małżeństwa,

Józef – patron więźniów,

Kajetan – patron bankowców,

Kamil – patron chorych,

Klaudiusz – patron rzeźbiarzy,

Konrad - patron cierpiących z powodu przepukliny,

Korneliusz – patron chorych na grypę

Krzysztof – patron kierowców,

Leon – patron muzyków,

Łukasz – patron chirurgów,

Maciej – patron cukierników,

Maksymilian – patron abstynentów,

Marcin – patron krawców, ubogich,

Marek – patron prawników,

Michał – patron radiologów,

Mikołaj – patron gorzelników,

Nikodem – patron grabarzy,

Onufry – patron pielgrzymów,

Pankracy – patron dzieci,

Patryk – patron fryzjerów,

Paweł – patron teologów,

Pier Giorgio - patron młodzieży,

Piotr – patron rybaków,

Robert – patron katechetów,

Sebastian – patron inwalidów wojennych, kombatantów,

Seweryn – patron właścicieli winnic,

Stanisław – patron Polski,

Szczepan – patron tkaczy,

Szymon – patron beznadziejnych przypadków,

Tomasz – patron szkół,

Tymon – patron rzeźbiarzy,

Walenty – patron epileptyków,

Wojciech – patron Polski,

Zenon – patron żebraków.

