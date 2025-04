Zgodnie z nauką Kościoła, chrzest powinien zostać udzielony dziecku w pierwszych miesiącach życia i najczęściej tak właśnie się dzieje. Nic dziwnego, że zaproszeni na chrzciny w prezencie dają gotówkę - wydatków przy dziecku jest sporo, więc rodzice zwykle cieszą się z takiego wyboru.

Jednak to, ile dać w kopercie na chrzciny, wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Zwykle zastanawiamy się, czy dana kwota będzie zbyt mała lub przeciwnie - czy nie wprawi rodziców dziecka w zakłopotanie.

To, ile dać na chrzciny, a raczej ile wypada, zależy od tego, czy jesteś członkiem bliskiej rodziny dziecka, rodzicem chrzestnym czy znajomym jego rodziców.

Ile się daje na chrzciny jako gość?

Gdy idziesz na chrzciny jako gość bez osoby towarzyszącej lub jesteś niezarabiającym studentem najniższa kwota, jaką wypada włożyć do koperty to 100 - 200 zł. Za 100 złotych można już kupić dla dziecka praktyczny drobiazg, 200 złotych zazwyczaj pokrywa też wartość tzw. „talerzyka”. Najczęściej jednak idąc na chrzest, do koperty wkłada się około 300 złotych.

Ile dać do koperty jeśli jesteś członkiem rodziny?

Członkowie najbliższej rodziny zwykle na prezent przeznaczają od 300 do 500 złotych.

Ile się daje do koperty jako chrzestny/chrzestna?

Rodzice chrzestni dają odpowiednio więcej - powyżej 500 złotych.

Chrzciny dziecka - przesądy. Czym grozi odmowa bycia chrzestnym i czy chrzestna w ciąży to zła wróżba?

fot. Ile się daje na chrzciny?/ iStock by Getty Images, choja

Pamiętaj jednak, że są to kwoty orientacyjne. Jeśli taki wydatek jest dla ciebie zbyt duży, nie staraj się sprostać mu za wszelką cenę. Weź pod uwagę również fakt, że chrzciny to skromniejsza uroczystość niż wesele, a to właśnie idąc na wesele, do koperty najczęściej wkłada się kilkaset złotych. Z hojnością nie należy przesadzać także z innego względu - rodzice dziecka mogą poczuć się zakłopotani, ponieważ może nie być ich stać na to, by w przyszłości zrewanżować się podobnie drogim prezentem.

W niektórych regionach Polski obowiązuje zwyczaj, że opłaty kościelne za chrzest to domena ojca chrzestnego. Ojciec chrzestny kupuje także świecę, a matka chrzestna - szatkę.

Włożenie gotówki do koperty w prezencie na chrzciny jest wygodne zarówno dla gości, jak i dla zapraszających na chrzest. Wiele osób ma jednak obawy, że pieniądze owszem, są praktycznym prezentem, jednak dziecko nie będzie miało żadnej pamiątki z okazji chrztu.

Najlepsze prezenty na chrzciny dla dziecka

Jeśli jesteś członkiem bliskiej rodziny dziecka lub rodzicem chrzestnym, zamiast lub oprócz pieniędzy warto dać prezent. Dobrym wyborem w takiej sytuacji może być:

Biblia z dedykacją,

złota biżuteria (np. medalik),

ozdobna ramka na zdjęcie ze chrztu lub album,

srebrne sztućce z grawerem.

Jeśli wartość prezentu jest wysoka, nie trzeba traktować go w kategoriach dodatku, ale prezentu samego w sobie. Także w sytuacji, gdy rodzice dziecka jasno dają do zrozumienia, że nie życzą sobie gotówki, nie należy dawać koperty.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.06.2020 r

