Ile czasu gotować jajka na miękko?

Czas gotowania jajek jest uzależniony przede wszystkim od ich wielkości. Przy założeniach, że dysponujemy jajkami w rozmiarze M czas gotowania to 3-5 minut. Musimy pamiętać, aby liczyć czas od momentu włożenia jajek do wrzącej, gotującej wody. Jest to istotne zarówno podczas gotowania jajek na miękko, jak i na twardo.

Reklama

Jajka w koszulce

Są różne metody przygotowania jajek na miękko. Jeżeli nie jesteśmy fanami uciążliwego obierania skorupki z jajka, idealną propozycją jest jajko w koszulce. Do gotującej i osolonej wody wlewamy odrobinę octu i zakręcamy łyżką wodę tak, aby utworzyła lekki wir. Wbijamy jajko i gotujemy do uzyskania białego kożuszka na wierzchu. tak przygotowane jajka na miękko doskonale sprawdzają się na tostach lub szakszuce.

Jajka po wiedeńsku

Jedną z najprostszych wersji jajka na miękko jest jajko po wiedeńsku inaczej zwanej jajkiem w szklance. Możemy je przyrządzić w mikrofali uzyskując lekko ścięte białko i płynne żółtko. Doskonale komponują się z tostami francuskimi lub jako dodatek do kanapek. Gotujemy je przez 3-4 minut.

Ile czasu gotować jajka na twardo?

Jajka na twardo gotujemy przez 8-10 minut w zależności od wielkości jajka. Istotne jest, aby włożyć je do wrzącej, osolonej wody. Jeżeli mamy trudność w obieraniu skorupki to znak, że jajka są bardzo świeże. Należy je lekko rozbić i włożyć po ugotowaniu do rondelka z zimną wodą. Po tym czasie obieranie będzie bezproblemowe. Jajka na twardo smakują zarówno w sałatkach wielkanocnych, jak i pastach jajecznych.

Polecamy!

Reklama

20 doskonałych przepisów na dania z jajkami! Sprawdź! Pyszne jajka na twardo z pieczarkami - zobacz jakie to proste!