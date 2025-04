Ile pieniędzy dać w kopercie na 18 urodziny chrześniakowi, wnukowi, siostrzeńcowi i kuzynowi?

To, ile pieniędzy dać na 18 urodziny zależy głównie od zażyłości z solenizantem oraz własnych możliwości finansowych. Rodzice chrzestni wkładają do koperty najwięcej — od 600 zł do nawet 1500 zł, dziadkowie ok. 200-500 zł i dodatkowo dołączają drobny upominek, natomiast najmniej na 18 daje dalsza rodzina.