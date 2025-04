"Paznokciara" to określenie, które dla jednych może być obraźliwe, dla innych zupełnie neutralne. Pasjonatek i pasjonatów stylizacji paznokci jest coraz więcej, szczególnie jeśli chodzi o zabiegi wykonywane w domu, tylko na sobie. Jeśli masz wśród bliskich osób prawdziwego fana stylizacji paznokci, zrób mu niespodziankę i wybierz gotowy zestaw prezentowy lub skomponuj coś samodzielnie.

Jeśli bliska ci osoba dopiero zaczyna swoją przygodę ze zdobieniem paznokci, postaw na jeden ze startowych zestawów. Wiele marek kosmetycznych oferuje gotowe rozwiązania, które dodatkowo są pięknie zapakowane na prezent. W środku znajduje się wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia zabawy z manicure hybrydowym: lampa, podstawowe lakiery oraz baza i top, a także waciki bezpyłowe, cleaner oraz produkty jednorazowe.

Podczas wyboru odpowiedniego zestawu do manicure, zwróć szczególną uwagę na lampę. Powinna ona mieć minimalną moc 48 W, a dodatkowo być całkowicie zabudowana. Lampki typu mostek mogą niedokładnie utwardzać lakiery, przez co będą one znacznie szybciej odpadać od naturalnej płytki.

fot. Prezent dla fanki stylizacji paznokci: 1. Zestaw startowy Futuro Starter Set, Neonail, cena 220 zł | 2. Zestaw startowy Flexy Manicure Maxi, Silcare, cena 200 zł.

Jeśli nie potrafisz samodzielnie skomponować zestawu i nie wiesz, co do czego pasuje, taki gotowy set będzie idealnym rozwiązaniem. Możesz sięgnąć po pakiet lakierów hybrydowych z konkretnej kolekcji lub wybrać coś, co przyda się do wykonywania zdobień, takich jak baby boomer czy stamping nails.

Fanki pielęgnacji i zdobienia paznokci na pewno ucieszą się także z zestawu do manicure japońskiego. Stał się on popularny kilkanaście lat temu i wciąż nie schodzi z podium. Zabieg japoński oferują także niektóre salony kosmetyczne. Będzie to idealny prezent dla każdej "paznokciary".

fot. Prezenty dla fanki stylizacji paznokci: 1. Zestaw do baby boomera, Neonail, cena 90 zł | 2. Zestaw do stampingu, NTN, cena 30 zł | 3. Zestaw mini lakierów hybrydowych, Neonail, cena 90 zł | 4. Zestaw do manicure japońskiego Lily Angel, Ladiosa, cena 70 zł.

Każda pasjonatka domowej stylizacji paznokci potrzebuje kilku narzędzi, które przyspieszą pracę i zwiększą komfort podczas wykonywania zdobień. Postaw przede wszystkim na ostre, dobrej jakości cążki (ich cena nie powinna być niższa, niż 50 zł), a także metalowe kopytko do odsuwania skórek. Bardziej doświadczone stylistki, które próbują swoich sił w przedłużaniu naturalnej płytki, na pewno ucieszą się z grubościomierza.

To, czego "paznokciary" nigdy nie mają za mało (poza lakierami, oczywiście), to jednorazowe produkty do manicure: pilniki, buffery, drewniane patyczki, waciki, etc. Świadoma stylistka wie, że tych produktów nie należy używać ponownie, dlatego z radością przyjmie cały ich zapas.

Doskonałym prezentem będą także frezy - każda stylistka, która ma już obycie z frezarką, będzie ich potrzebować co najmniej kilka: do skórek, do opracowania masy, do ściągnięcia stylizacji oraz do wyczyszczenia spodu paznokcia. Pamiętaj, że wszystkie metalowe narzędzia muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane, a w przypadku pracy z klientami - także sterylizowane w autoklawie.

fot. Prezent dla fanki stylizacji paznokci: 1. Grubościomierz #Prawdomierz, Drillo, cena 35 zł | 2. Bufferki mini, Beautiona, cena 20 zł | 3. Frezy karbidowe i diamentowe, Indigo, cena 60 - 90 zł | 5. Pilniki 100/180, Aba Group, cena 2 zł/szt. | 6. Cążki #Tyktyk, Drillo, cena 60 zł | 3.

Jeśli bliska ci osoba uwielbia sama przedłużać sobie paznokcie albo wykonuje stylizacje koleżankom, na pewno przydadzą jej się narzędzia do profesjonalnej pracy. Doskonałym pomysłem będzie zapas dobrej jakości szablonów papierowych - one zużywają się jak szalone, szczególnie podczas treningów. Możesz także wybrać górne formy - to dość nowa metoda przedłużania paznokci, kompatybilna z akrylożelem i niektórymi żelami.

Skoro o tym mowa, żele i akrylożele to także dobry pomysł na prezent. Wprawiona stylistka ucieszy się także z systemu akrylowego, jednak praca z nim wymaga większego doświadczenia.

fot. Prezent dla fanki stylizacji paznokci: 1. Szablony papierowe fioletowe, Indigo, cena 70 zł/500 szt. | 2. Szablony przezroczyste, Indigo, cena 65 zł/500 szt. | 3. Szablony papierowe Słowianka, cena ok. 100 zł/250 szt/ | 4. Górne formy do przedłużania paznokci, Ladiosa, cena ok. 25 zł | 5. Akrylożel, Victoria Vynn, cena 90 zł | 6. Zaciskarka krzyżowa, Ladiosa, cena ok. 10 zł | 7. Zaciskarka pęsetowa, Victoria Vynn, cena 90 zł | 8. Pędzelek do żelu, Neonail, cena 40 zł / 9. Żel budujący Claresa, cena 50 zł/45g.

Wszelkie ozdoby, pyłki, cyrkonie i naklejki to świetny pomysł na prezent dla fanki stylizacji paznokci. Dzięki nim możliwe jest stworzenie perfekcyjnego zdobienia w kilka chwil. Postaw przede wszystkim na pyłki i wszystkie niezbędne dodatki do nich (pacynki do nakładania czy odpowiedni top coat). Popularne w ostatnich latach są także folie transferowe w różnych wzorach oraz małe i duże cyrkonie.

Dobrym pomysłem na prezent będą także naklejki wodne i klasyczne. Pozwalają szybko stworzyć bardzo precyzyjne zdobienie, które wyda się innym niezwykle pracochłonne.

fot. Prezent dla fanki stylizacji paznokci: 1. Pyłek do paznokci Velvet Effect, Allepaznokcie, cena 4 zł | 2. Pyłek do paznokci Wink Effect, Allepaznokcie, cena 3 zł | Paint gel, Vasco, cena 15 zł | 4. Naklejki wodne, Semilac, cena 14 zł | 5. Karuzela z cyrkoniami, Nailstyl.pl, cena 4 zł | 6. Spider gel, Neonail, cena 20 zł | 7. Folia transferowa, Molly Lac, cena 3 zł | 8. Pyłek Hailey Effect, Molly Lac, cena 10 zł

Jeśli obdarowywana osoba zdecydowanie woli klasyczne lakiery, które wysychają bez utwardzania w lampie, także możesz sprezentować coś niezwykłego. Postaw na gotowe zestawy, w których znajdziesz kolorowe lakiery, odżywkę oraz tradycyjny top coat. Czasem w takich boxach można znaleźć także produkty do zdobienia paznokci.

Lakiery kolorowe, odżywki oraz masełka do paznokci i skórek to zawsze dobry pomysł. Jeśli obdarowywana osoba lubi hybrydy, ale czasem potrzebuje zrobić sobie przerwę od wykonywania zdobień, lakier regenerujący, olejek czy krem pielęgnujący to będzie strzał w 10!

fot. Prezent dla fanki stylizacji paznokci: 1. Odżywka Black Diamond, Golden Rose, cena 20 zł | 2. Lakier klasyczny Moments, Neonail, cena 20 zł | 3. Odżywka z kolorem 10w1, Eveline, cena 15 zł | 4. Odżywka Maximum Growth, Sally Hansen, cena 20 zł | 5. Lakier do paznokci Rich Color, Golden Rose, cena 10 zł | Zestaw prezentowy, Semilac, cena 40 zł.

