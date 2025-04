Trudno o kwiaty bardziej tradycyjne. Hiacynty uprawiane są powszechnie w ogródkach działkowych, na balkonach i w doniczkach. Jeszcze niedawno rzadko wykorzystywano je przy projektowaniu nowoczesnych, modnych ogrodów, uznając je za zbyt pospolite i banalne. Jednak hiacynty powracają w wielkim stylu. Skąd to ponowne odkrycie tych popularnych kwiatków? Hiacyntowe kompozycje wpisują się w trend powrotu do tego, co lokalne, swojskie, bliskie.

Reklama

Polecamy również: Ziołowe dekoracje do kuchni

Miłośnicy ekologii i slow life nie chcą szukać daleko; stawiają na lokalne akcenty, piękno swojego regionu, tradycyjne elementy w wystroju wnętrz. Hiacynty są wymarzonymi kwiatami do dekoracji w takiej stylistyce! W dodatku bogactwo barw, w jakich występują, może przyprawić o zawrót głowy! Są hiacynty w kolorze intensywnej czerwieni i pomarańczu, delikatne łososiowe, błękitne i białe, a także w kilku odcieniach różu. Do tego, w zależności od odmiany, w jednym gronie skupia się od kilku do kilkunastu kwiatków. Ta różnorodność pozostawia duże pole do popisu i pozwala wykonać kompozycje w bardzo różnym stylu.

Hiacynty tradycyjnie

Sadzimy je w klasycznych pojemnikach. Dobrze sprawdzą się gliniane i kamionkowe doniczki, możemy skorzystać z wiklinowych i ratanowych otoczek. Miłośnicy rękodzieła pokuszą się z pewnością o stworzenie oryginalnej doniczki przy użyciu decoupage. Oryginalnym pomysłem będzie powtórzenie kwiatowego motywu na pojemniku. Do pastelowych kwiatów dobierzmy doniczkę białą lub w naturalnym kolorze gliny. Przy użyciu odpowiednich farb możemy ją też postarzyć.

Efektownie wyglądają też kolorowe kompozycje z hiacyntów zasadzone w drewnianych pojemnikach. Całość powinna wyglądać swojsko i naturalnie. Wśród tradycyjnych aranżacji z hiacyntów znajdziemy też nieco klasycznej elegancji. To proste, maksymalnie dwukolorowe aranżacje, zasadzone w idealnie dobranych doniczkach. Świetnie pasują do tradycyjnie urządzonego salonu; natomiast kompozycje w kamionkowych i glinianych naczyniach ozdobią kuchenny parapet czy stół. Na stole możemy też ustawić bukiet z ciętych kwiatów; pastelowe hiacynty w pękatym wazonie wprowadzą do wnętrza wiosenną atmosferę.

Hiacynty nowocześnie

Reklama

Wystarczy zmienić pojemniki, w jakich rosną hiacynty, by aranżacja zyskała nowoczesny charakter. Do wnętrza, w którym widoczne są inspiracje industrialne, możemy wstawić hiacynty w metalizowanych, kolorowych doniczkach. Jeśli pomieszczenie jest surowe, z wyeksponowaną szarą podłogą czy fragmentami ściany, można intensywnie kolorowe hiacynty umieścić w metalowych wiaderkach i miskach. A jeśli wnętrze lśni szkłem i metalem? Floryści proponują oryginalne dekoracje z hiacyntów w szklanych, prostych pojemnikach. Wystarczy wyeksponować oczyszczony korzeń w kształcie cebuli, by ten popularny kwiatek stał się nowoczesną i efektowną ozdobą.