Wisielec to klasyczna gra, która nigdy się nie nudzi. Wystarczy kartka papieru, długopis i kilka dobrych pomysłów na hasła, aby zapewnić sobie godziny świetnej zabawy. Jeśli chcesz rzucić znajomym prawdziwe wyzwanie, wybierz któreś z powyższych haseł.

Mogą być one proste i uniwersalne albo nieco trudniejsze. Zawsze jednak dopasuj je do uczestników - maluchy z pewnością nie będą znały słów "katalizator" czy "fotowoltaika", z kolei starsi uczestnicy bez problemu zgadną słowa "kot" czy "słońce".

Spis treści:

Do gry w wisielca nie potrzebujesz dużo. Przygotuj kartkę papieru lub tablicę (jeśli uczestników jest więcej) oraz coś do pisania. Jedna osoba (nazywana prowadzącym) wybiera hasło i zapisuje je na papierze w formie pustych kresek, gdzie każda kreska odpowiada jednej literze. Na przykład: dla hasła jabłko zapiszesz _ _ _ _ _ _

Prowadzący zaczyna od narysowania podstawy szubienicy. Za każdy błąd gracza rysuje kolejny element, np. słup, linę, głowę, tułów, ręce i nogi. Pełna szubienica składa się zazwyczaj z 6-8 elementów. Gracze kolejno proponują literę, która ich zdaniem może występować w haśle. Jeśli litera jest w danym haśle, prowadzący wpisuje ją we właściwe miejsca. Jeśli litery nie ma, prowadzący rysuje kolejny element szubienicy.

Gracz wygrywa, jeśli odgadnie całe hasło, zanim rysunek szubienicy zostanie ukończony. Jeśli zaś szubienica zostanie ukończona, prowadzący wygrywa, a gracze przegrywają. Dla ułatwienia rozgrywki prowadzący może podać kategorię danego hasła.

Gra w wisielca to świetny sposób na ćwiczenie słownictwa i dobrą zabawę. Idealna zarówno na rodzinne wieczory, jak i lekcje języka obcego. W takich przypadkach idealnie sprawdzają się ogólnie znane, proste hasła. Nie powinny być jednak zbyt krótkie, aby zabawa nie stała się nudna.

Oto ciekawe propozycje na proste hasła do wisielca:

drzewo rzeka pingwin hipopotam kaktus tulipan paprotka astronauta abrakadabra herbata owocowa woda gazowana świeczka krasnal dyrektor długopis ozdoby na choinkę dzienniczek ziemniaki kapusta kiszona warkocze szczeniak balony impreza kolczyki pieczarki szczotka do włosów pampersy kalafior owsianka bałagan w pokoju

fot. Hasła do gry w wisielca/Adobe Stock, JackF

Trudniejsze hasła do gry w wisielca świetnie sprawdzają się podczas rozgrywek w nieco starszym gronie. To świetna zabawa dla dorosłych, ale także doskonała forma nauki dla studentów czy uczniów. Wówczas hasła mogą dotyczyć tylko jednej dziedziny nauki, np. mogą to być hasła z biologii lub nazwiska pisarzy z danej epoki. W tym przypadku ogranicza was tylko wyobraźnia.

Oto garść pomysłów na nieco trudniejsze hasła do wisielca:

quokka syzyfowe prace chryzantema mikrobiologia muzyka jazzowa wyimaginowany filantrop karmazynowy wombat hipochondria paradygmat fotowoltaika interstellar parytet sublimacja katalizator nadsterowność skały wapienne logarytmy burza i napór

Jeśli chcesz przede wszystkim dobrze się bawić, sięgnij po te hasła - być może niezbyt łatwe, ale za to z humorem! Ostatecznie nie muszą nawet mieć wiele sensu, bo w końcu chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Te hasła będą idealne dla graczy w każdym wieku.

Oto garść propozycji:

skarpetkowy potwór mistrz pierogów żółtodziób różowy słoń klopsiki pingwiny z Madagaskaru brzydkie kaczątko stajnia jednorożców Pampeluna pączek z masłem nibynóżka mysz pod miotłą gumowa kaczka pozytywny ziemniak brzuchomówca

