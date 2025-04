Oto najgłupsze pytania, jakie możesz zadać znajomym lub usłyszeć na rozmowie rekrutacyjnej

Głupie pytania to kategoria, do której wrzucamy pytania nielogiczne, a czasami te, na które odpowiedzi uważamy za oczywiste. Jednak o tym, czy np. pytanie, "Czy robaki śnią o byciu motylami?" jest bezsensowne, decyduje to, kto je zadaje i po co to robi. Zresztą nawet naprawdę głupie pytanie może okazać się początkiem całkiem mądrej rozmowy.