I Komunia Święta, choć jest świętem dziecka, tak naprawdę przeżywana jest przez całą rodzinę. Na uroczystości trzeba wyglądać elegancko, by podkreślić jej ważny charakter. Tym, co przyciąga uwagę w pierwszej kolejności, jest fryzura. Jakie fryzury dla mamy na Komunię sprawdzą się najlepiej? Posiadaczki włosów półdługich i długich mają największe pole manewru. Przedstawiamy 4 propozycje modnych upięć, które są proste do wykonania, a prezentują się doskonale!

Reklama

Uczesanie na Komunię – eleganckie i trwałe!

Fryzura na Komunię dla mamy powinna być nie tylko elegancka, ale przede wszystkim trwała i wygodna. Rola mamy w tym dniu jest ogromna: jest organizatorką, pocieszycielką, animatorką i nadzorcą w jednym. Fryzurka musi być więc stworzona w taki sposób, by przetrwała cały, intensywny dzień w nienagannym stanie.

Fryzury na komunię – włosy półdługie i długie

1. Naturalne loki

Jeśli włosy są podatne na stylizację, to najprostszą i najszybszą fryzurką (zrobisz ją w 15 minut!), jest zrobienie loków i utrwalenie całości lakierem. We włosy można wpiąć ozdobę – spinkę, opaskę czy kwiat. Im mniej, tym lepiej – efekt dadzą już same loki. Dla naturalnego efektu, bez niszczenia włosów, na noc nawiń średniej grubości pasemka na papiloty. Wcześniej we włosy wgnieć piankę. Po zdjęciu papilotów włosy delikatnie roztrzep palcami i spryskaj lakierem. Ten sam efekt osiągniesz w kilka minut za pomocą lokówki.

2. Odrobina retro

To uczesanie wyczarujesz w kilka minut! Potrzebna będzie ci opaska z gumką, wsuwki i lakier do włosów. Zrób przedziałek na boku i załóż opaskę. Zawijaj kolejne pasma do środka opaski, a na koniec utrwal je wsuwkami. Spryskaj włosy lakierem i wyciągnij pasemka przy skroniach. Gotowe!

3. Kok „artystyczny nieład”

Kolejna propozycja to kok. Jeśli nie lubisz gładko zaczesanych włosów, ta propozycja będzie dla ciebie doskonała. Włosy zaczesz gładko i zepnij w wysoki kucyk. Następnie związuj włosy przekładając je przez drugą gumkę, której jednak nie ściągasz do końca z dłoni. Wystające pasemka podepnij wsuwkami – gotowe!

4. Proste rozwiązanie – prostownica

Inną, najłatwiejszą propozycją fryzury dla mamy na komunię, jest wyprostowanie kosmyków prostownicą. Im bardziej równe masz włosy, tym ładniejszy będzie efekt. Po wyprostowaniu włosy warto spryskać nabłyszczaczem. Prosta forma czasem okazuje się najlepsza!

Reklama

Zobacz także:

Najpiękniejsze fryzury komunijne dla dziewczynek - 21 propozycji

Jaką fryzurę wybrać na komunię?

5 najlepszych fryzur komunijnych krok po kroku